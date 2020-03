la série qui est devenue une comédie historique

Le 24 mars était une journée spéciale pour The Office, car il y avait 15 ans depuis la première de son épisode pilote. Mettant en vedette un magnifique Steve Carrell, la série est devenue une comédie intemporelle qui fascine différentes générations.

En 2005, pour être plus précis le 24 mars, Le bureau atterri à la télévision américaine. Bien que la série soit presque morte après la fin de sa première saison, elle est finalement devenue une comédie emblématique qui continue de fasciner de nombreux téléspectateurs aujourd’hui. Une adaptation qui a réussi à surmonter le succès de la version britannique, et a gagné une place dans la meilleure série télévisée.

Le bureau se concentre sur Michael Scott, interprétant pour un magnifique Steve Carrell, qui est à la tête d’une entreprise papetière située à Scranton, en Pennsylvanie. Sa personnalité est tellement caractéristique qu’on a honte des autres en le voyant, mais aussi beaucoup d’affection et de complicité. Cet étrange patron est accompagné de ses employés, qui s’étonnent de son comportement et s’en moquent plus d’une fois.

Une dynamique qui marche

Les silences maladroits, les regards complices sur la caméra, la blague en boucle “c’est ce qu’elle a dit” de Micahel, le réalisme des personnages … toutes ces caractéristiques (et bien d’autres) sont ce qui fait Le bureau fonctionne parfaitement. Chaque épisode donne envie aux téléspectateurs de voir un peu plus ce qui se passe à l’intérieur de Dunder Muffin, pour moi la poubelle la plus drôle peut jamais exister.

En ce qui concerne le script, c’est un grand bijou. L’équipe derrière Le bureau Il a réussi à s’adapter parfaitement et à la version anglaise, qui avait déjà été un succès dans son pays et aussi dans d’autres parties du monde. Mais, de mon point de vue, aucune série ne correspond à la version américaine. Le Michael Scott joué par Steve Carrel dépasse de loin le caractère de la version anglaise. Cette fois, l’équipe s’est concentrée sur les variations du sens de l’humour, où elle a continué à jouer avec la honte des autres, mais avec une approche plus attachante. De cette façon, ils ont réussi à ajouter des nuances presque enfantines au personnage qui ont été reçues avec une grande grâce par les téléspectateurs.

Un autre changement était de parier sur les lignes romantiques de l’intrigue, bien sûr Jim et Pam étaient le couple principal, mais Dwight et Angela ont également rejoint, ou même le béguin drôle de Kelly par Ryan. Cette nouvelle version de The Office a été pensée et réalisée exactement. De la pure comédie, du début à la fin, avec des épisodes qui se démarquent des autres, mais toujours aussi efficaces.

Un casting qui s’additionne beaucoup

En plus de Steve Carrell, le bureau Il a un excellent casting. Il ne fait aucun doute que la série ne serait pas la même sans aucun d’entre eux. Parmi les protagonistes, nous pouvons souligner John Krasinski, qui nous a fait des blagues drôles et regarde la caméra en donnant vie à Jim. Votre grand compagnon Jenna Fisher (Pam), la secrétaire préférée de Michael et de qui nous avons beaucoup appris, et enfin Rainn Wilson en jouant l’excentrique Dwight, le bras droit du patron, le compagnon de table de Jim et avec qui il rivalise de manière très amusante tout au long de la série.

Cela fait 15 ans depuis son lancement et Le bureau continue de captiver le public comme la première fois. Si vous ne les avez pas encore vus, qu’attendez-vous?

