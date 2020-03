La série Star Wars: Cassian Andor inclurait des personnages des films

Partager

Après le succès de The Mandalorian à Disney +, Star Wars prévoit de sortir plus de fictions sur ses histoires. L’un d’eux sera la série consacrée à Cassian Andor, qui mettra en vedette d’autres personnages de la franchise.

L’une des séries les plus attendues par les fans sur la plateforme de Disney + est une fiction avec Cassian Andor, le rebelle qui en 2016 a surpris le public Rogue One: une histoire de Star Wars. L’histoire de ce personnage se situe peu de temps avant le début de la trilogie il y a plus de 40 ans, mais la série fonctionnera comme une préquelle lors de la montée de l’empire galactique et, apparemment, sera un triller d’espionnage.

Il y a quelques années, le personnage de Star wars a été interprété par Diego Luna. L’affection reçue par l’acteur et le personnage a amené Lucasfilm à prendre la décision de lui attribuer une série solo. Pour le moment, le studio a de nombreux projets à venir et les nouvelles de Cassian ne sont pas abondantes, cependant, Movie Web a réussi une interview avec Neil Scanlan.

Nous verrons de nombreux personnages

Neil Scanlan est membre de l’équipe des effets spéciaux de Lucasfilm et a décidé de partager quelques petits détails sur la future série de Cassian Andor. Même si l’industrie du divertissement est actuellement en suspens, la série de personnages est très prometteuse pour les fans de Star Wars.

“Nous avons ce pool de personnages. Beaucoup de ceux que nous avons construits pour tous les films n’ont pas atteint la coupe finale, car c’est ainsi que cela se passe dans le processus du film; Ou ils sont si peu vus qu’il y a cette merveilleuse deuxième occasion de ramener certains des personnages que nous avons créés et de les emmener dans cette nouvelle histoire d’une manière plus, disons, intégrée “, a révélé le créateur.

