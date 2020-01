La série Star Wars d’Obi-Wan Kenobi est retardée

Mauvaise nouvelle pour les fans de Star wars, puisque la série de Obi-Wan Kenobi Vous subirez des retards pour refaire les scripts.

Il y a quelques jours, il y avait une rumeur selon laquelle ils avaient annulé la série de Star wars de Obi-Wan Kenobi, mais la vérité est qu’ils l’ont laissé arrêté. Apparemment, le président de Lucasfilm et producteur, Kathleen KennedyJe n’étais pas très satisfaite des scripts, et elle veut qu’ils recommencent avant que les caméras puissent commencer à filmer.

C’est ainsi que le protagoniste Ewan McGregor a réagi:

L’acteur qui a joué le personnage dans les épisodes I, II et III, a précisé que le début du tournage avait simplement été retardé d’août à janvier prochain, ajoutant que les affrontements pour les différences créatives “n’étaient pas vrais”. Le drame résultant de rapports confus est exagéré: “Ce n’est pas aussi dramatique que cela puisse paraître en ligne.”

«Les scripts de la série Obi-Wan Kenobi Star Wars sont vraiment bons. J’ai vu 90% de l’écriture et j’ai vraiment aimé », a déclaré Ewan McGregor. «Tout cela, au sujet des différences créatives, n’est pas vrai. Le film Star Wars: La montée en puissance de Skywalker vient de commencer, tout le monde a eu plus de temps pour lire des choses qui avaient été écrites et ils ont senti qu’ils voulaient y travailler davantage. »

Ewan McGregor a poursuivi: «Ils ont donc reporté le tournage. Ce n’est pas aussi dramatique que cela puisse paraître en ligne. Je pense qu’ils veulent garder la même date de sortie afin que cela n’affecte pas vraiment le spectateur en aucune façon », a-t-il déclaré. “Cela leur donne juste plus de temps pour écrire et améliorer davantage les scripts.”

Ce qui est clair, c’est que dans LucasFilm ont appris du dernier film de Star wars et la série de Le Mandalorien. Ils savent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il vaut donc mieux arrêter un peu les choses et faire le meilleur programme possible. Depuis la série de Star wars de Obi-Wan Kenobi ce sera sans aucun doute l’une des grandes revendications de la plateforme de streaming Disney +.

Article précédent Gaijin Salamander. Honneur, devoir, amour, le chemin de la mort, le chemin des samouraïs

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.