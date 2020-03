La série Supernatural existe au sein de l’univers DC Comics

Teen Titans révèle que la série Supernatural existe dans l’univers DC Comics.

La version actuelle de Teen Titans L’univers DC Comics compte officiellement 40 numéros et a donné aux lecteurs des perspectives très différentes sur la vie d’un super-héros adolescent. En cours de route, il y a eu pas mal de blagues, des moments attachants et des références à la culture pop, et le dernier numéro n’a certainement pas fait exception. Comme ils ont fourni un lien bref mais charmant vers une autre propriété de l’empire Warner Bros., la série Surnaturel, qui termine actuellement sa quinzième et dernière saison en Le CW.

Le problème commence lorsque les Teen Titans essaient de trouver Djinn, qui a apparemment été pris au piège dans le Purgatoire. La nouvelle d’avoir à voyager dans un endroit aussi sombre confond certains des jeunes héros, en particulier Jakeem Thunder. Lorsqu’on lui demande si quelqu’un d’autre comprend de quoi il parle, William Wu / Roundhouse commente que “c’est une chose directe pour Sam et Dean.” Référence évidente à Frères Winchester de Supernatural.

La référence est drôle car les frères Winchester sont allés en enfer à plusieurs reprises.

Cela confirme que la série Supernatural existe dans l’univers DC Comics et les jeunes héros regardent le spectacle. De plus la série Legends of Tomorrow Il a également fait une référence montrant la voiture légendaire du programme. Le showrunner Phil Klemmer Il a commenté que l’épisode s’appelle “Zari, pas Zari” et mettra en vedette ses héros voyageant dans le temps devant interagir avec le casting de l’émission de télévision fictive.

«Dès le début, nous savions que nous voulions organiser un épisode dans la ville moderne de Vancouver, parce que suivre directement le croisement était tout ce que nous pouvions nous permettre… Je plaisante, plus ou moins, en fait. Quoi qu’il en soit, nous voulions faire un épisode effrayant de style Predator et à l’heure 11, nous avons décidé que les Legends allaient croiser l’équipe de Supernatural. Ce fut le choix inspiré de notre directeur de production Kevin Mock. Dans notre monde, Supernatural est une émission de télévision, pas réelle. Désolé les fans de Sam et Dean. “

Cependant, les producteurs de la série Supernatural étaient incroyablement gentils et enthousiastes à ce sujet. Ils nous ont même permis d’emprunter une partie de leur partition musicale. Écoutez attentivement! ” Klemmer a expliqué, ajoutant que «Sam et Dean n’apparaîtront pas, malheureusement. Ou plutôt ils étaient occupés à travailler sur leur propre programme. “

