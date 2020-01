La série télévisée Matrix des années 1990 a vu un Hitman aller en enfer et revenir – littéralement

le Matrice Une série télévisée de 1993 a vu un tueur à gages littéralement aller en enfer et revenir pour racheter son passé – qui mettait également en vedette Carrie Anne-Moss de The Matrix. Le genre d’action avait stagné au cours des années 1990 jusqu’à ce que The Matrix fournisse une dose d’adrénaline indispensable. Ce point de repère de la science-fiction mettait en vedette Keanu Reeves en tant que pirate qui se rend compte que le monde n’est qu’une simulation informatique élaborée, et l’humanité a été asservie par des machines. Lui et une bande de rebelles s’associent pour détruire le système. La matrice a été félicitée pour son concept fascinant et son action époustouflante.

La franchise se poursuivrait sous la forme de suites consécutives The Matrix Reloaded et The Matrix Revelations. Alors que les deux entrées présentaient des décors incroyables comme la poursuite épique sur autoroute de Reloaded, l’histoire confuse et la fin anticlimatique ont largement déçu les fans. Les suites ont également été accueillies par un jeu de liaison appelé Enter The Matrix – qui présentait des images tournées spécifiquement pour le jeu qui les liait aux suites – et l’anthologie d’anime The Animatrix. Il est apparu pendant longtemps que les suivis seraient la fin de l’histoire, mais le prochain The Matrix 4 réunira Keanu Reeves et la co-star Carrie Anne-Moss.

Comme George Clooney apparaissant dans le drame médical E / R des années 1980 avant de devenir une star dans un autre drame médical surnommé ER, l’un des rôles d’avant-renommée de Carrie Anne-Moss est venu avec la série télévisée Matrix. Cette série de 1993 a suivi l’ancien tueur à gages de Nick Mancuso Steven Matrix, qui est touché à la tête et voit une vision d’un endroit appelé The City In-Between. Pendant qu’il y est, il voit une mer de feu et toutes les victimes qu’il a tuées au fil des ans et a le choix de retourner sur Terre pour sauver des âmes ou d’être damné en enfer; il choisit l’option B.

Matrix semble avoir été inspiré par une scène de la saison 4 de The Equalizer intitulée “Sea Of Fire”, où un tueur à gages retraité décrit son voyage dans l’au-delà. Son discours est essentiellement l’histoire de Matrix et sa quête de rédemption. Le spectacle a également un format un peu égalisateur, car chaque semaine Matrix – avec l’aide des assistantes Billy et Carrie Anne-Moss ‘Liz – trouve des âmes en difficulté et les aide. Matrix est périodiquement appelé à The City In-Between et a publié ses affectations, mais bien qu’il ne soit pas exactement le plus chaleureux des personnages, il aide à sauver des vies.

Malgré Matrice prémisse unique et une performance charismatique de Mancuso, cela n’a duré qu’une saison. La série a également été largement oubliée, bien que sa connexion avec Carrie Anne-Moss de The Matrix attire toujours l’attention.

