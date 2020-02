La série télévisée Resident Evil n’aura probablement pas lieu à Raccoon City

Les premiers détails de la prochaine sortie de Netflix Resident Evil Les émissions ont fait surface en ligne, et bien qu’elles aient disparu presque aussi rapidement, les fans ont pu y accéder via WaybackMachine sur Internet. Les fans sont au courant de l’adaptation proposée par Netflix Resident Evil depuis plus d’un an, mais Capcom ou le service de streaming ont peu entendu parler de sa production.

Bien que la série Resident Evil ait connu des fluctuations drastiques dans la réception des fans pour leurs titres, le remake le plus récent de Resident Evil 2 a été considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs jeux que la franchise ait jamais produits, et le dernier tout nouveau titre de Capcom, Resident Evil VII, a été bien reçu malgré le passage de la perspective à la troisième personne de la série à une vue FPS. De nombreux joueurs sont également très friands de la franchise de films Resident Evil, qui couvre six films et met en vedette Milla Jovovich. Les fans attendaient avec impatience toute nouvelle sur la prochaine adaptation de l’émission de télévision Resident Evil Netflix, et les actions récentes de la société pourraient suggérer qu’une telle annonce arrivera bientôt.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Le casting du film original de Resident Evil était très différent

Comme partagé par l’utilisateur @RE_Wiki sur Twitter et facilement confirmé en utilisant WaybackMachine, il semble que le spectacle Resident Evil de Netflix n’aura pas du tout lieu à Raccoon City, mais sera plutôt situé dans la ville de Clearfield, MD. Ces détails de l’intrigue auraient été téléchargés sur le site Web de Netflix, puis supprimés peu de temps après, ce qui suggère que le moment n’était peut-être pas encore venu de faire une annonce officielle. Les fans intéressés peuvent consulter le post original ci-dessous:

Il a finalement été confirmé qu’une adaptation Netflix de Resident Evil est en préparation. Vous trouverez ci-joint une description tirée du Media Center de Netflix. Voir également une archive WaybackMachine des résultats de recherche que nous avons pris il y a quelques minutes: https: //t.co/sAtmqupwuV pic.twitter.com/wmPgoLtafI

– Wiki Resident Evil (@RE_Wiki) 7 février 2020

L’utilisateur continue en suggérant que les fans prennent cette nouvelle avec un grain de sel, car cette information a été reçue de seconde main et a apparemment été découverte pour la première fois par @residentevildb. Cependant, le placement de la description de l’émission Resident Evil TV sur le site de Netflix donne un air de crédibilité à l’information, même sans confirmation réelle de la société elle-même.

Jusqu’à ce qu’une telle confirmation arrive, les fans ne peuvent que spéculer. Cette nouvelle série télévisée Resident Evil se déroulera-t-elle dans une continuité différente des jeux ou des films? Combien d’attraction la Umbrella Corporation a-t-elle à Washington, D.C.? Le parfum T-Virus fera-t-il son retour? Les téléspectateurs devront attendre pour trouver les réponses à ces questions, mais nous espérons qu’en définissant le prochain Netflix Resident Evil Séries télévisées ailleurs que dans Raccoon City, les créateurs peuvent éviter de ressasser les mêmes intrigues de zombies que les joueurs ont vues des millions de fois.

Suivant: Les films d’horreur réfutent la malédiction des jeux vidéo

Source: Twitter, WebArchive

Une œuvre impressionnante et nostalgique publiée pour le remake de Final Fantasy 7

A propos de l’auteur

Christopher J. Teuton est un auteur, journaliste, réalisateur, producteur et développeur de jeux vidéo basé à Savannah, GA, aux États-Unis. Il a développé plusieurs collections de nouvelles, ainsi que deux jeux vidéo et un court-métrage primé, et sa société de médias basée à Savannah Filthy & Free Publishing est responsable d’un certain nombre de vidéoclips, de tournées, de livres et de médias numériques / physiques. produit dans le sud-est des États-Unis, y compris le célèbre jeu de cartes de combat à l’épée à deux joueurs, En Carde. Des mises à jour périodiques sur les derniers projets de Filthy & Free Publishing, ainsi que des analyses de jeux vidéo non scénarisées et généralement informatives, des pièces de théâtre et des rétrospectives / projecteurs sont disponibles sur la page YouTube de Filthy & Free Publishing et des supports physiques produits localement tels que des livres, des CD, et les jeux En Carde peuvent être achetés sur filthyandfreepublishing.com.

Lorsqu’il ne travaille pas sur ses divers projets ou ne passe pas de temps avec sa famille, Christopher J. Teuton aime surtout jouer avec les chiens et grimper sur les arbres.

En savoir plus sur Christopher Teuton