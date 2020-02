La série Witcher Netflix a trouvé son Vesemir, Kim Bodnia rejoint le casting pour la saison 2

Le casting de Vesemir a finalement été révélé. Netflix a annoncé aujourd’hui que l’acteur danois Kim Bodnia (Killing Eve, The Bridge) avait été choisi pour la deuxième saison à venir de The Witcher dans le rôle très convoité de Vesemir.

Vesemir a été référencé et entendu hors écran lors de la première saison de l’émission télévisée, mais il n’a jamais été vu à l’écran. La jeune version de Vesemir a été exprimée par l’acteur britannique Theo James. Voici la description officielle du personnage de Netflix pour le plus ancien sorceleur vivant et mentor de Geralt de Rivia

Charmante relique de l’âge d’or du sorceleur, Vesemir est le sorceleur le plus ancien et le plus expérimenté de notre série, ainsi qu’une figure paternelle de Geralt. En tant que l’un des survivants du massacre de Kaer Morhen, un massacre obsédant qui a presque exterminé les Witchers, il protège farouchement les quelques autres, qu’il considère comme une communauté en voie de disparition qui peut trouver la gloire sur “The Path” tuant des monstres.

La présentatrice et productrice exécutive de la série Lauren Schmidt Hissrich a commenté la nouvelle: «Je suis ravie d’accueillir Kim Bodnia au casting de The Witcher. J’ai admiré ses talents uniques dans des émissions comme Killing Eve et The Bridge, et j’ai hâte qu’il apporte force, ténacité et chaleur au personnage de Vesemir, qui fait tellement partie intégrante de notre prochaine saison. »

Henry Cavill revient en tant que Geralt de Rivia pour la saison 2 avec Anya Chalotra comme Yennefer, Freya Allan comme Ciri et Joey Batey comme Jaskier. Les autres acteurs de retour pour la saison 2 seront MyAnna Buring en tant que Tissaia, Tom Canton en tant que Filavandrel, Lilly Cooper en tant que Murta, Jeremy Crawford en tant que Yarpin Zigrin, Eamon Farren en tant que Cahir, Mahesh Jadu en tant que Vilgefortz, Terence Maynard en tant qu’Artorius, Lars Mikkelson en tant que Stregobor, Mimi Ndiweni comme Fringilla Vigo, Royce Pierreson comme Istredd, Wilson Radjou-Pujalte comme Dara, Anna Shaffer comme Triss Merigold et Therica Wilson Read comme Sabrina.

Yasen Atour comme Coen, Agnes Born comme Vereena, Paul Bullion comme Lambert, Thue Ersted Rasmussen comme Eskel, Mecia Simson Francesca, Aisha Fabienne Ross comme Lydia et Kristofer Hivju de Game of Thrones Fame comme Lydia rejoignent également Kim Bodnia pour le casting cette saison. Nivellen et récent diplômé

Lauren Schmidt Hissrich agit en tant que showrunner de série et producteur exécutif. Les autres producteurs exécutifs sont Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub et Jarosław Sawko. La saison 2 sera dirigée par Stephen Surjik, Sarah O’Gorman, Ed Bazalgette et Geeta V. Patel. Voici un synopsis officiel de la série:

Basé sur la série de livres fantastiques les plus vendus, THE WITCHER est une histoire épique du destin et de la famille. L’histoire des destins entrelacés de trois individus dans le vaste monde du continent, où les humains, les elfes, les sorciers, les gnomes et les monstres se battent pour survivre et prospérer, et où le bien et le mal ne sont pas faciles à identifier.