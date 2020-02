La sexualité de Will dépendra du public

Stranger Things prépare sa quatrième saison. Alors que le premier teaser nous montre, Noah Schnapp, un acteur qui joue Will, parle de la sexualité du personnage et de la possibilité qu’il soit gay comme disent les fans.

Depuis la troisième saison de Choses étranges, les fans de la série ont commencé à se renseigner sur la possibilité que Will J’étais gay. Alors que tout le casting entrait dans la puberté, les petits Byers semblaient ancrés dans une scène plus enfantine et pas du tout intéressés à sortir avec des filles comme un intérêt romantique.

Dans une scène particulière, alors que les deux se battent, Mike utilise l’expression “tu n’aimes pas les filles” pour attaquer Will. Cependant, Noah Schnapp (Will) ne voit pas cette évolution comme quelque chose qui définit la sexualité du personnage à 100%. «Il n’y a rien d’écrit dans la pierre. Cela dépend du public, et je pense que les créateurs de Stranger Things, Matt et Ross Duffer, l’ont fait exprès », a déclaré Schnapp pour THR.

«Certaines personnes perçoivent que Will pourrait être gay, asexué ou autre. Ou, comme je le vois, il était coincé dans l’Upside Down et était resté si longtemps que tous ses amis ont commencé à grandir alors qu’il était dans cet autre monde. À son retour, ils étaient tous des adultes et il était encore un petit enfant qui voulait faire des choses pour les jeunes enfants comme jouer à D&D. Je n’étais pas prêt à affronter cette maturité et à nouer des relations. Je pense que c’est ce qui arrive à Will en ce moment », a expliqué l’acteur de Stranger Things.

Au lieu de cela, selon la page ., les créateurs de la série ont marqué cette caractéristique du personnage lors du casting de Stranger Things. Cela décrit la production avant de trouver l’acteur qui lui a donné vie:

«WILL BYERS, douze ans, est un enfant doux et sensible aux problèmes d’identité sexuelle. Récemment, il s’est rendu compte que cela ne correspond pas à la définition de “normal” des années 80. Comme Mike, Will s’échappe à travers des jeux fantastiques, où il peut être lui-même, sans inhibitions. Il a une relation étroite avec sa mère, Joyce. Son frère Jonathan aide à l’élever à la place de son père, qui les a abandonnés il y a quatre ans. »

Pour l’instant, nous devons attendre la première du quatrième épisode pour voir ce qui se passe vraiment avec Will. La série a déjà commencé à montrer ses premières avancées et a récemment lancé une nouveauté explosive.

