La sortie de «Fast & Furious 9» repoussée d’un an à 2021 en raison du coronavirus – Blackfilm

Variety rapporte que «Fast 9» a repoussé d’un an sa date de sortie en salles.

Universal Studios, l’entreprise derrière la franchise «Fast & Furious», a pris la décision en raison de l’impact que le coronavirus en évolution rapide a sur l’économie mondiale et le paysage de la distribution. Les théâtres restent fermés en Italie, en Corée du Sud et en Chine, où le virus a frappé le plus durement. Il y a également un sentiment croissant que certains théâtres fermeront aux États-Unis alors que l’épidémie continue de se propager. «Fast 9» ouvrira désormais ses portes dans le monde en avril 2021 et aux États-Unis le 2 avril.

Vin Diesel a fait l’annonce sur les réseaux sociaux. “Nous ressentons tout l’amour et l’anticipation que vous avez pour le prochain chapitre de notre saga”, écrit-il. “C’est pourquoi il est particulièrement difficile de vous faire savoir que nous devons déplacer la date de sortie du film. Il est devenu clair qu’il ne sera pas possible pour tous nos fans du monde entier de voir le film en mai. “

“Bien que nous sachions qu’il est décevant de devoir attendre un peu plus longtemps, cette décision est prise avec la sécurité de tout le monde comme notre principale considération”, Diesel ajouté.

Plusieurs versions très médiatisées ont déplacé leur date de sortie à mesure que le taux d’infection augmentait. “A Quiet Place Part II” a choisi de ne pas être diffusé en mars et l’aventure de James Bond “No Time to Die” s’est déplacée d’avril à novembre. Ces mouvements ont un coût. Il y a souvent des dizaines de millions de dollars de recettes marketing perdues.

Les films «Fast & Furious» ont des budgets de plus de 200 millions de dollars et avec leurs voitures rapides et leurs cascades folles, sont conçus pour bien jouer avec un public international. Environ 75% du brut des trois films précédents provenaient de l’étranger. Universal pensait qu’elle ne pouvait pas faire de bénéfices avec autant de théâtres fermés.

«Fast 9» devait sortir aux États-Unis le 22 mai 2020. Cette décision est un coup dur pour les cinémas. Les séquences «Fast & Furious» ont tendance à figurer parmi les films les plus rentables de l’année et le changement de date de sortie laisse le week-end du Memorial Day sans l’une de ses attractions phares.