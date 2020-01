La sortie de la bande-annonce du film Morbius confirmée pour lundi | .

Tyrese Gibson, l’une des stars de Morbius star, a confirmé que la première bande-annonce sortira lundi. Jusqu’à présent, les retombées Spider-Man de Sony se sont révélées être un énorme succès, avec Venom totalisant plus de 850 millions de dollars dans le monde et Spider-Man: Into The Spider-Verse remportant un Oscar du meilleur film d’animation. Ensuite, Morbius, du réalisateur Daniel Espinosa, avec Jared Leto dans le rôle du “Vampire vivant”.

Ces derniers jours, des rapports indiquent qu’une chute de la bande-annonce est imminente, avec des allégations selon lesquelles elle sortirait le 13 janvier à 6 heures du matin. La bande-annonce devrait durer environ deux minutes et demie et devrait être attachée à Bad Boys For Life de Sony, qui sort cette semaine. Une seule image divulguée – montrant Leto dans le maquillage en tant que Morbius – a déclenché de fortes réactions des fans de Spider-Man.

Maintenant, cependant, Tyrese Gibson – qui incarne l’agent de la CIA Simon Stroud, un ennemi classique de Morbius – a confirmé sur Instagram que la bande-annonce sera effectivement publiée demain. Curieusement, il a inclus une vidéo prise par un drone dans laquelle il montre un lance-flammes. Gibson ne cite pas une heure précise, mais il est probable que les rapports étaient exacts, et ils chuteront en effet à 6h00 PST (9h00 EST, 14h00 BST).

Le lance-flammes est une touche assez étrange, rendue encore plus étrange par le fait que Gibson l’a inclus dans les balises du post. Marvel a un certain nombre de pyrokinetics, mais Flamethrower est une coupe assez profonde, issue d’un univers alternatif. Il n’a également jamais été associé à Spider-Man, ce qui signifie que le studio ne devrait pas vraiment avoir ses droits cinématographiques. En effet, son nom n’apparaît pas dans l’accord de licence qui a été divulgué à la suite du piratage de Sony en 2014. Il est possible que Gibson fasse simplement une référence oblique à une autre personne pyrokinétique ou basée sur le feu, et, fait intéressant, à un couple de ceux-ci apparaissent en effet dans les bandes dessinées de Morbius. Le plus prometteur est le culte du démon-feu, un groupe d’adorateurs de Satan qui étaient dirigés par un quasi-démon nommé Apocalypse (pas le personnage X-Men). Dans les bandes dessinées, Morbius s’est impliqué dans le culte du démon-feu lorsque sa petite amie a été capturée par eux. Le culte du démon-feu, ses membres et même son leader Apocalypse sont en effet nommés dans l’accord de licence Sony, ce qui signifie qu’ils pourraient potentiellement être utilisés à Morbius.

Il sera fascinant d’avoir un premier aperçu de Morbius, le Vampire vivant, et bien sûr de voir la pertinence du lance-flammes pour tout cela. Si Morbius fonctionne bien, alors Sony aura prouvé que les performances au box-office de Venom n’étaient pas une exception pour leurs retombées en direct. Leur propre univers cinématographique partagé prendra forme.

Source: Instagram