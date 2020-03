La star de Bachelorette Tyler Cameron pleure la perte de sa mère Andrea Cameron

Le favori de Bachelor Nation et La bachelorette Andrea, la mère de Tyler Cameron, est décédée soudainement ce week-end après que Tyler ait demandé le jeudi 27 février aux fans de prier pour sa maman et sa famille.

Tyler était un favori des fans en petits groupes lors de la saison de Hannah Brown de The Bachelorette et a continué à gagner le cœur des fans après son passage à Bachelor Nation. Cameron est maintenant l’un des organisateurs d’ABC Food Tours, qui travaille avec des étudiants dans les communautés mal desservies de New York, et il a récemment été annoncé qu’il jouerait le rôle principal dans la série Barkitecture de Quibi, construisant des niches pour chiens chics pour des célébrités. Après avoir été finaliste de la saison de Hannah Brown, Tyler a poursuivi sa carrière de mannequin et a brièvement fréquenté Gigi Hadid, donc Cameron n’a eu aucun mal à remplir son temps après The Bachelorette. Les choses ont toutefois changé la semaine dernière quand il a dû annuler une course de groupe GMA prévue en raison d’une urgence familiale, et son urgence s’est depuis transformée en tragédie.

Au cours du week-end, la nouvelle a annoncé que la mère de Tyler, Andrea, était décédée soudainement (via E! Online) après avoir été admise à l’hôpital le jeudi 27 février. Ni Tyler ni sa famille n’ont parlé du décès de sa mère, mais une source proche de la famille dit que Tyler est “dévasté” et se concentre sur “essayer d’être là pour ses jeunes frères” Ryan et Austin. L’initié dit que c’est une “situation horrible” pour leur famille et que tous les garçons “étaient très proches de leur mère”. Bien que Tyler vit actuellement à New York, la source dit qu’il prévoit de rester à Jupiter, en Floride, avec sa famille “pour le moment”. La cause du décès d’Andrea ou de plus amples détails sur sa situation ont été gardés secrets à ce moment, mais la source dit que le Tyler, ses frères, son père et leur famille sont tous “très bouleversés et le cœur brisé”. Tyler a publié sur son Instagram le lundi 2 mars une photo touchante de lui et de son frère tenant la main de sa mère, voir la photo déchirante ci-dessous:

Lorsque Tyler était sur sa saison de The Bachelorette, les fans ont appris que son père avait été hospitalisé et devait subir une intervention chirurgicale majeure avant de venir dans la série, mais que son père avait été le seul à encourager Tyler à continuer à participer à la série. Tyler a souvent parlé de ses parents et de sa famille lors de l’émission, et pendant les dates de la ville natale, les fans et Hannah ont pu rencontrer le père de Tyler et voir le couple réuni après le séjour de son père à l’hôpital. Son père à l’époque était toujours en convalescence et gérait un accord vocal paralysé, mais il avait atteint le côté positif de la récupération. Bien que son père ait depuis guéri, malheureusement Tyler et ses frères doivent maintenant faire face à la perte de leur mère.

Tyler Cameron est resté silencieux depuis le décès de sa mère, tout comme ses frères face à cette perte difficile. Tyler a souvent parlé et publié sur les médias sociaux de l’amour qu’il avait pour sa mère, et Andrea Cameron était l’un des plus grands supporters de Tyler (et Hannah) pendant son temps sur La bachelorette. Même si elle a admis qu’elle n’aimait pas regarder son fils embrasser quelqu’un à la télévision, elle animerait des soirées de plus de 20 personnes parce qu’elle voulait soutenir son fils du mieux qu’elle le pouvait. Andrea Cameron manquera beaucoup à ceux qui la connaissaient et nos pensées vont à Tyler et à sa famille pendant cette période.

