La star de Good Omens se prépare pour de grandes choses en 2020 – HITC

Avec Morbius sorti en été et Good Omens diffusé sur la BBC, 2020 devrait être une bonne année pour Adria Arjona.

Cette année à venir devrait être fascinante pour les films de super-héros.

Alors que la phase quatre du MCU promet de grandes choses après le climat Avengers: Fin de partie, DC devrait sortir avec deux efforts dirigés par des femmes dans Birds of Prey et Wonder Woman 1984.

Chez Sony, pendant ce temps, leur univers cinématographique sur le thème de Spider-Man a lui-même un autre film sous la forme de Morbius mais, à notre connaissance, il n’y a toujours pas de véritable Spider-Man.

Une chose que Morbius a, c’est Jared Leto en tant que Michael Morbius et il est également rejoint dans un rôle principal par Adria Arjona qui assumera le rôle de sa petite amie Martine Bancroft.

Martine Bancroft à Morbius

Les origines de Martine Bancroft remontent à Morbius lui-même avec le personnage apparaissant pour la première fois dans une bande dessinée de 1971 aux côtés du vampire sanguinaire.

Le personnage de Martine est fascinant. En tant que fiancée de Morbius, le couple partage un lien profond et même lorsque les expériences de Morbius le font devenir le vampire vivant, il reconnaît toujours Martine et refuse de lui faire du mal malgré ses pulsions sanguinaires autour d’autres personnages.

Présentation d’Adria Ajorna

Martine Bancroft est jouée à Morbius par l’actrice portoricaine Adria Arjona.

L’actrice de 27 ans est née à San Juan, la capitale de Puerto Pico, mais a déménagé à Mexico où elle a vécu jusqu’à l’âge de 12 ans.

Le père d’Adria, Ricardo Arjona, est un auteur-compositeur-interprète guatémaltèque et l’un des musiciens latino-américains les plus titrés de tous les temps.

L’inspiration de Ricardo est claire car, après avoir vécu à Miami pendant six ans, Adria a déménagé seule à New York à l’âge de 18 ans.

Tout en travaillant comme serveuse, Adria a étudié le théâtre au Lee Strasberg Theatre and Film Institute qui compte des diplômés prestigieux tels que Alec Baldwin, Laura Dern, Chris Evans, Angelina Jolie, John Voight et bien d’autres encore.

Dans quoi d’autre Adria Arjona était-elle?

Deux ans après son arrivée à New York, Adria a obtenu son premier rôle dans un court métrage de 2012 du nom de Loss.

Cela a été suivi en 2014 par son premier rôle télévisé approprié qui est venu dans Inoubliable.

Suite à cela, l’actrice de 27 ans est apparue dans un peu moins de 20 rôles avec ses plus grandes apparitions à ce jour dans Pacific Rim: Uprising, la série télévisée Good Omens, True Detective, Emerald City et elle a même joué un rôle de doubleuse dans le jeu vidéo Fortnite.

Adria est sans aucun doute prête pour de grandes choses en 2020 avec des rôles dans les prochains films Morbius et Sweet Girl au-delà de cela et nous avons hâte de voir ce qu’elle a en magasin.

Si vous ne pouvez pas attendre la sortie de Morbius en juillet, vous pouvez consulter Adria Arjona dans Good Omens sur la BBC et Amazon Prime Video où elle joue le personnage Anathema Device.

