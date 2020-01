La star de la NBA Kobe Bryant décède à 41 ans | .

La légende de la NBA, Kobe Bryant, meurt dans un accident d’hélicoptère à 41 ans. Alors qu’il était principalement connu pour ses 20 ans de carrière avec les Los Angeles Lakers (remportant 5 championnats de la NBA), Bryant a également laissé une marque dans l’industrie du divertissement. En plus d’invité dans des émissions de télévision et des films (y compris la comédie Daddy’s Home), Bryant a remporté un Oscar en 2018 pour son court métrage d’animation Dear Basketball, devenant le premier ancien athlète professionnel à être nominé et à recevoir un Oscar.

Né à Philadelphie en 1978, Bryant a fréquenté le Lower Marian High School, s’établissant comme le meilleur joueur de basket-ball du pays. Il a été repêché par les Hornets de Charlotte en 1996, mais ses droits ont ensuite été échangés à Los Angeles. Au cours des deux décennies qui ont suivi, Bryant est devenu le dernier né de la lignée grandissante des légendes Laker avec une incroyable liste de réalisations. Il a été nommé dans 18 équipes d’étoiles, a remporté 5 titres NBA, 2 MVP Finals NBA et a été nommé MVP NBA en 2008. Bryant a terminé sa carrière avec 33 643 points, se classant au 4e rang de l’histoire de la NBA.

La nouvelle de la mort de Bryant a été rapportée pour la première fois par TMZ, affirmant qu’il était décédé dans un accident à Calabasas le dimanche 26 janvier. Cinq personnes ont été confirmées mortes dans l’accident. L’épouse de Bryant, Vanessa, n’était pas à bord du véhicule.

Développement…

Source: TMZ