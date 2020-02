La star de Liam Neeson dans le remake de “La mémoire de l’assassin”

Tel que rapporté par Deadline, l’acteur nominé aux Oscars Liam Neeson (‘White Hell’) a signé pour jouer«Mémoire», film d’action et de suspense entre les mains du réalisateur de “Casino Royale”, Martin Campbell. Le film, qui sera le premier projet de Campbell après avoir repris “ The Foreigner ” en 2017, est une nouvelle version du film néerlandais de 2003, “ La mémoire du tueur ” (La mémoire d’un tueur).

Dario Scardapane a adapté à cette occasion le roman de l’écrivain belge Jef Geeraerts, avec Neeson dans le rôle d’un tueur expert de grande réputation et discrétion. Une fois qu’il refuse d’analyser le travail d’une organisation criminelle dangereuse, il devient une cible et doit rechercher ceux qui veulent sa mort.

Le film original est réalisé par Erik Van Looyy avec Jan Decleir et Koen De Bouw dans les rôles d’Angelo Ledda et Eric Vincke. En ce qui concerne le nouveau film, comptez sur la production exécutive de Teddy Schwarzman, Michael Heimler et Ben Stillman, avec Rupert Maconick, Arthur Sarkissian et Cathy Schulman de Welle Entertainment en tant que producteurs. STXinternational est responsable des ventes internationales du film.

Ce projet rejoint la longue liste de films d’action que Neeson a en attente, parmi lesquels ‘Honest Thief’ de Mark Williams, ‘The Marksman’ de Robert Lorenz et ‘The Ice Road’ de Jonathan Hensleigh, où l’acteur partage la proéminence avec Laurence Fishburne