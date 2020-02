La star de Matrix 4 incarne la star de Spartacus, Ellen Hollman, dans un rôle mystère

Film à venir The Matrix 4 vient d’ajouter une nouvelle édition à leur distribution déjà empilée: Ellen Hoffman. Son rôle dans le film est un mystère, car aucun détail sur qui elle joue n’a été publié.

Le premier film Matrix est sorti en 1999, acclamé par la critique et les finances. Il suit Keanu Reeves dans le rôle de Neo, un homme qui découvre que le monde tel qu’il le connaît n’est pas réel, et que lui et la plupart de la population humaine vivent dans une simulation informatique appelée Matrix. Il apprend qu’il est “The One”, prophétisé pour être la personne qui libère l’humanité du contrôle des machines qu’ils ont créées. Le film est maintenant considéré comme un classique, car il a redéfini le genre science-fiction et action pour tous avec son histoire unique, ses scènes de combat stylisées et son utilisation du “bullet time”. Le film a engendré deux suites, The Matrix Reloaded et The Matrix Revolutions et est maintenant une franchise d’un milliard de dollars.

La nouvelle d’une nouvelle suite Matrix est venue avec une vague d’annonces de casting. Selon The Wrap, Ellen Hollman a été interprétée dans un rôle inconnu dans The Matrix 4. Hollman est connue pour son temps en tant que Saxa dans le drame historique Starz Spartacus. Elle rejoint plusieurs autres acteurs qui sont nouveaux dans la franchise, dont Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Jessica Henwick d’Iron Fist et Yahya Abdul-Mateen II d’Aquaman.

En plus de son travail sur Spartacus, Ellen Hollman a également joué Zypher sur le tube culte d’AMC, Into the Bandlands. Elle a une variété d’autres crédits, y compris plusieurs rôles de personnages récurrents sur NCIS: New Orleans et 9-1-1. Hollman est une artiste martiale de Jiu-Jitsu formée, ce qui fait d’elle une excellente candidate dans une franchise qui se concentre fortement sur la chorégraphie de combat.

Les détails sur la suite de Matrix sont rares. Le film est toujours sans titre, et malgré l’ajout de plusieurs nouveaux acteurs, aucun nouveau personnage n’a été révélé. L’intrigue a également été gardée secrète, les fans spéculant si le film se déroule avant ou après la trilogie originale. Il y a quelques choses qui sont confirmées pour The Matrix 4. Les stars de la franchise Keanu Reeves, Carrie-Ann Moss et Jada Pinkett-Smith reviennent. Lana Wachowski, l’une des réalisatrices de la trilogie originale, reviendra également à la barre du film. Malheureusement, Hugo Weaving, qui a joué l’antagoniste Agent Smith dans la trilogie originale, ne reviendra pas. Malgré le manque d’informations publiques sur The Matrix 4, les fans peuvent au moins se réjouir d’une distribution intéressante et dynamique.

Source: The Wrap

Dates de sortie clés

La matrice 4 (2021)Date de diffusion: le 21 mai 2021

