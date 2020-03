La star de Suicide Squad teste positif pour le coronavirus

Le coronavirus affecte la société à tous les niveaux. Aujourd’hui, l’une des stars de The Suicide Squad de DC Comics a révélé qu’il avait un test positif pour COVID-19

La star de Suicide Squad Idris Elba a révélé sur ses réseaux sociaux qu’il avait été testé positif pour le coronavirus (COVID-19) dans un message vidéo, mais il a transmis à ses fans de ne pas s’inquiéter pour lui et a essayé de leur faire prendre conscience de ce Il est important de suivre les mesures de sécurité pour éviter de le contracter et empêcher sa propagation.

“Ce matin, j’ai eu un résultat positif pour COVID-19. Je me sens bien, je n’ai jusqu’à présent aucun symptôme, mais je suis isolée depuis que j’ai découvert mon exposition possible au virus », a expliqué la vidéo. “Restez à la maison, les gens, et soyez pragmatique. Je vous tiendrai au courant de mes progrès. Pas de panique. ” “Écoutez, je vais bien”, dit-il dans le message vidéo. “Je n’ai eu aucun symptôme. J’ai fait le test parce que j’ai réalisé que j’avais été exposé à quelqu’un qui avait également été testé positif … J’ai été mis en quarantaine et j’ai été testé immédiatement … Ecoutez, c’est grave. Il est maintenant temps de vraiment penser à l’éloignement social, au lavage des mains. Au-delà de cela, il y a des gens qui ne présentent aucun symptôme et qui pourraient facilement le transmettre. “

“La transparence est probablement la meilleure chose pour cela en ce moment”, a-t-il ajouté. “Si vous vous sentez malade ou que vous avez besoin d’être examiné ou exposé, faites quelque chose à ce sujet … C’est maintenant le temps de la solidarité et c’est le moment de penser les uns aux autres. Il y a tellement de gens dont la vie a été affectée, de ceux qui ont perdu les gens qu’ils aiment aux gens qui n’en ont même pas qui ont perdu leur gagne-pain. C’est réel. “

Ce matin, j’ai été testé positif pour Covid 19. Je me sens bien, je n’ai jusqu’à présent aucun symptôme mais j’ai été isolé depuis que j’ai découvert mon exposition possible au virus. Restez à la maison et soyez pragmatique. Je vous tiendrai au courant de la façon dont je vais 👊🏾👊🏾 Pas de panique. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

– Idris Elba (@idriselba) 16 mars 2020

L’Elbe n’est pas la seule grande star à avoir contracté COVID-19 (Coronavirus). La semaine dernière, la star de Un ami extraordinaireTom Hanks a révélé que lui et sa femme avaient contracté le virus en Australie, où il filmait Elvis Presley de Baz Luhrmann pour Warner Bros.Plusieurs productions télévisées et films ont été suspendus au lendemain de l’épidémie pour protéger les acteurs et l’équipe.

Écrit et réalisé par James Gunn, The Suicide Squad stars Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney, David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Nathan Fillion, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Idris Elba et Michael Rooker. Le film sortira en salles le 6 août 2021.

