La star du MCU, Scarlett Johansson, appelle accidentellement Hulk un mutant

Dans une nouvelle interview, Univers cinématographique Marvel la star Scarlett Johansson fait référence à Bruce Banner / the Hulk comme un mutant. Johansson fait actuellement la promotion du prochain film solo de Black Widow, dans lequel elle incarne Natasha Romanoff / Black Widow. Le film a mis beaucoup de temps à arriver, beaucoup appelant à une histoire autonome pour le personnage depuis ses débuts dans Iron Man 2. Johansson a continué à jouer dans plusieurs films Marvel, y compris Avengers: Endgame de l’année dernière, qui a clôturé la décennie -longue Infinity Saga.

Un élément clé du voyage de Natasha a été sa relation avec Hulk de Mark Ruffalo. Les deux ont d’abord établi une connexion dans Avengers: Age of Ultron, où Black Widow a pu se connecter avec Bruce même lorsqu’il était sous sa forme Hulk. Bien que leur relation soit devenue romantique pendant un certain temps, elle n’a pas été beaucoup explorée dans les films ultérieurs. Cependant, les deux sont restés co-Avengers et bons amis. Cela a duré jusqu’au sacrifice de Natasha pour la pierre d’âme dans Avengers: Fin de partie, mettant fin à son temps dans le MCU actuel. Le film Black Widow se déroule après les événements de Captain America: Civil War, permettant le retour de Natasha.

En relation: Pourquoi Disney a retardé de nouveaux mutants mais pas Black Widow

Dans une interview avec EW, Johansson a discuté de l’un des plus grands moments de tout film MCU, lorsque les Avengers se réunissent en cercle pendant la bataille de New York. Décrivant la scène, Johansson a révélé: “Aucun de nous ne savait si ce film allait fonctionner. Il semblait fou.” Elle est allée plus loin, expliquant: “Il y a un Dieu nordique, il y a le personnage de Tony Stark, le playboy milliardaire, et puis il y a un scientifique mutant qui a un problème de gestion de la colère.” Johansson a également parlé de l’incertitude quant à savoir si The Avengers serait un succès, disant: “Cela ressemble à des gens qui vont l’adorer, ou ça va être un gâchis.”

De son commentaire sur la scène pivot, la description de Johansson de Hulk en tant que “scientifique mutant” est la plus intéressante, surtout compte tenu de ce que le monde signifie généralement dans le monde Marvel. Les mutants sont des personnages qui obtiennent leurs pouvoirs via la génétique, en particulier le gène X. Les versions les plus connues sont les X-Men, qui n’ont pas encore apparu dans le MCU. Hulk, d’autre part, a obtenu ses pouvoirs en raison de l’exposition aux rayons gamma, pas à cause d’un gène. Cela signifie qu’il n’est pas un mutant, mais plutôt un personnage comme Spider-Man qui tire ses pouvoirs d’une source extérieure.

Dans ce cas, il est probable que Johansson utilisait le mot mutant plus généralement, sans référence à sa connotation Marvel. Il est également intéressant d’entendre son point de vue sur ce qui est devenu l’un des moments les plus marquants du MCU. En tant que tout premier film en équipe, The Avengers occupe déjà une place spéciale dans le cœur de nombreux fans. Cette scène en particulier est l’une des raisons. Heureusement, Univers cinématographique Marvel les fans en apprendront davantage sur les scènes clés de Black Widow alors que Johansson continue de promouvoir son prochain film.

Plus: Théorie de la veuve noire: [SPOILER] Est le méchant secret

Source: EW