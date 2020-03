La succession et la production de Barry retardées en raison d’un coronavirus

La production des séries à succès de HBO Succession et Barry a été retardée en raison de coronavirus. L’industrie du divertissement a été durement touchée par la pandémie. Un certain nombre de productions ont déjà été retardées, et de nombreuses versions à venir sont suspendues, en raison de la nature extrêmement contagieuse du virus. Pour cette raison, certains studios ont même décidé de libérer leurs fonctionnalités théâtrales dès la demande pour encourager la distanciation sociale. Universal a déjà sorti quelques-unes de leurs sorties en salles et même Disney / Pixar ont décidé de sortir leur dernier long métrage d’animation, Onward, plus tôt que prévu.

Malheureusement, la liste des retards continue de s’allonger, car Succession et Barry ont maintenant interrompu leurs productions en raison du coronavirus. Selon Deadline, WarnerMedia avait “arrêté la production sur toutes les séries” le 13 mars, mais le statut de Barry et de la succession “restait en cours d’évaluation” car ils étaient en pré-production. Malheureusement, alors que la pandémie s’est intensifiée, HBO a décidé de «repousser les dates de début de production pour les deux séries» et de suspendre la pré-production. Le réseau a expliqué qu’il “avait hâte de reprendre la préproduction lorsqu’elle sera sûre et saine pour tous ceux qui travailleront sur nos émissions”, ajoutant que “dans la mesure du possible, nos scénaristes continuent d’écrire à distance”.

Ces deux émissions primées entraient en production pour leur troisième saison respective. Cependant, le retard n’affectera pas l’admissibilité aux Emmy, car les “saisons à venir avaient été réservées à la considération des Emmy Awards 2021”. Cependant, la deuxième saison de Succession devrait être le principal concurrent dramatique du réseau pour les Emmy Awards 2020.

Le résumé de la succession de HBO se lit comme suit: “Lorsque Logan Roy (Brian Cox), PDG de l’un des plus grands conglomérats de médias et de divertissement du monde, envisage de prendre sa retraite, chacun de ses quatre enfants adultes suit un programme personnel qui ne se synchronise pas toujours avec celui de leurs frères et sœurs. – ou de leur père. ” Le synopsis de Barry de HBO se lit comme suit: “Une comédie noire avec Bill Hader […] Barry se concentre sur un tueur à gages déprimé et à faible loyer du Midwest (Hader, dans le rôle-titre) qui tombe amoureux de la comédie alors qu’il travaillait à Los Angeles. “

