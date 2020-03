La suite attendue surmonte les obstacles! – HITC

C’est la suite que nous attendions, alors voici comment regarder Trolls World Tour au Royaume-Uni.

Vous manquez le cinéma?

Bien sûr, vous êtes! Avec tout ce qui se passe, il y a tellement de changements en cours, mais un gros pour les cinéphiles n’est pas de pouvoir aller voir un film sur grand écran.

Heureusement, des services de streaming comme Netflix, Disney + et Amazon Prime Video ont diverti le public avec la sortie de nouveaux titres pour les repousser. Cependant, il y avait tellement de films attendus cette année que les téléspectateurs sont toujours désespérés de voir.

Dans des moments comme ceux-ci, nous devons nous adapter et surmonter, même quand il s’agit de regarder des films.

Un effort que beaucoup attendaient avec impatience depuis un certain temps maintenant est le Trolls World Tour. Alors, comment pouvons-nous le regarder?

Comment regarder Trolls World Tour au Royaume-Uni

Selon le Radio Times, vous pouvez regarder Trolls World Tour sur des sites comme Amazon Prime Video, Sky Store, iTunes / Apple TV et Google Play.

Il sera disponible en streaming à partir du vendredi 10 avril 2020.

Il s’agit de la même date que la sortie cinématographique précédemment proposée, mais avec les cinémas fermés temporairement, cela atteint le public dans leur propre maison – c’est logique!

Le Metro note qu’il sera disponible sur Amazon Prime Video pour la location au prix de 15,99 £ et peut être stocké pendant une période de location de 48 heures. Bien que cela puisse sembler cher, cela vaut la peine de considérer combien cela coûte moins cher que d’amener toute la famille au cinéma. Dans cet esprit, cela vaut vraiment la peine de louer.

Anna Kendrick pèse

Les fans de Troll seront ravis de voir la suite malgré la fermeture des cinémas, mais qu’en pense Anna Kendrick?

La star du film a tweeté ses opinions [see below tweet], offrant son soutien et célébrant la décision: «Cela me fait [hearts]. Je suis si heureux que nous puissions répandre la joie pendant que tout le monde reste en sécurité… Vous pouvez voir TROLLS WORLD TOUR à sa date de sortie originale, à louer chez vous. Je vous verrai tous le 10 avril! “

Bien sûr, si vous avez travaillé dur sur un projet, vous serez heureux de le voir gagner sa distribution de toutes les manières possibles.

Un certain nombre d’efforts prévus connaîtront sûrement le même sort. Tant qu’ils sont vus!

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Changement d’adresse universelle dans la version Trolls World Tour

Comme l’a souligné le Radio Times, Jeff Shell – patron d’Universal – a déclaré dans une déclaration antérieure concernant la sortie précédente: «Universal Pictures propose une gamme large et diversifiée de films, 2020 n’étant pas une exception. Plutôt que de retarder ces films ou de les diffuser dans un paysage de distribution difficile, nous voulions offrir aux gens une option pour regarder ces titres à la maison qui soit à la fois accessible et abordable. »

Il a poursuivi: «Nous espérons et croyons que les gens iront toujours au cinéma dans les salles de cinéma là où ils sont disponibles, mais nous comprenons que pour les gens de différentes régions du monde, cela devient de moins en moins possible.»

Maintenant que les chaînes de cinéma ont temporairement fermé leurs portes pour une durée indéterminée, c’est de la musique aux oreilles des cinéphiles du monde entier.

