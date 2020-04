La suite de «Appelez-moi par votre nom» continue, retardée

Plus de deux ans après la première de ‘Call Me by Your Name’, le réalisateur Luca Guadagnino a parlé de la suite très attendue de son drame romantique acclamé par la critique. Dans des déclarations aux médias italiens Gay.it, Guadagnino a confirmé que la suite sera basée sur le roman d’Andr Aciman de 2019,«Trouvez-moi»et qu’il est déjà en développement actif, bien qu’il existe des obstacles qui obligeront à retarder le calendrier initialement fixé.

L’idée du réalisateur était de rencontrer le scénariste chargé d’adapter la suite, mais son voyage aux États-Unis a dû être suspendu pour des raisons évidentes (Covid-19 …). En outre, Guadagnino a révélé que les acteurs principaux, y compris les acteurs Timothe Chalamety et Armie Hammer, seront repris dans leurs rôles d’Elio et d’Oliver.

“J’allais aux États-Unis pour rencontrer un écrivain que j’aime beaucoup, dont je ne veux pas mentionner le nom, pour parler de la deuxième partie. Malheureusement, tout est annulé. Bien sûr, c’est un grand plaisir de travailler avec Timothe Chalamet, Armie Hammer, Michael Stulhbarg , Esther Garrel et les autres acteurs. Ils seront tous là dans le nouveau film. “

Basé sur le roman acclamé d’Andr Aciman du même nom et lauréat d’un Oscar du meilleur scénario adapté, “ Call Me by Your Name ” a lieu à l’été 1983 dans le nord de l’Italie, où Elio Perlman (Chalamet), un garçon de Thallus -Américain de 17 ans, ancien, passe ses journées dans la villa familiale du s. XVII transcrivant et jouant de la musique classique, lisant et flirtant avec son amie Marzia (Garrel). Elle y rencontre Oliver (Hammer), un chercheur américain captivant avec qui découvrir la beauté enivrante de l’éveil sexuel tout au long d’un été qui changera leur vie pour toujours.