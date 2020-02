La suite de «Le comptable» pourrait être une série télévisée

Lors d’une interview avec Collider, Ben Affleck a évoqué la suite du film réalisé par Gavin O’Connor en 2016, ‘The Accountant’, le thriller criminel qui a obtenu une collection mondiale de 155 millions de dollars. Selon l’acteur, la suite pourrait se terminer comme une série télévisée et non comme un autre long métrage:

“Nous en avons parlé. Il semble y avoir un débat sur l’opportunité ou non de faire une version télévisée. Le scénariste [Bill Dubuque] Il a beaucoup de succès et est très occupé à faire son truc. Et quelqu’un m’a dit: Eh bien, si nous pouvions trouver un script que nous pourrions adapter et transformer en suite … Mais c’est un peu compliqué parce que le personnage a une personnalité très spécifique. “

Concernant le premier film, Affleck a ajouté: “Il sera ravi de retourner travailler avec Gavin. C’était très amusant. C’était une tournure intéressante du genre et j’aimerais le refaire. Et s’ils décident finalement de produire une série télévisée, eh bien, ça Ce sera également formidable. “

Avec un casting réalisé par Anna Kendrick, J.K. Simmons, Jon Bernthal, Jean Smart, Cynthia Addai-Robinson, Jeffrey Tambor et John Lithgow, dans le film Affleck joue un spécialiste des mathématiques qui ressent plus d’affinité pour les nombres que pour les personnes. Mais sous le couvert d’un directeur de petite ville, elle travaille comme comptable indépendante pour plusieurs des organisations criminelles les plus dangereuses au monde.