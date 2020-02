La suite de Steve Martin se produira-t-elle?

Techniquement, Père de la mariée 3 est en préparation depuis plus de deux décennies, mais la suite se produira-t-elle jamais? Basé sur le film du même nom de 1950 de Spencer Tracy, le premier film Father Of The Bride est sorti en 1991. La comédie met en vedette Steve Martin dans le rôle de George Banks, le patriarche d’une famille de banlieue composée de son épouse Nina (Diane Keaton) , sa fille Annie (Kimberly Williams-Paisley) et son fils Matty (Kieran Culkin), qui a du mal avec l’annonce d’Annie, 22 ans, qu’elle se marie avec Brian (Scandal’s George Newbern), qu’elle ne connaît que depuis quelques mois.

Une suite, Father of the Bride Part II, a suivi en 1995. Se déroulant quelques années après le premier film, la suite a vu George gérer le fait qu’il était sur le point de devenir grand-père et père pour la troisième fois lorsque Annie et Nina révèlent ils attendent en même temps. Bien que Father Of The Bride Part II n’ait pas eu autant de succès que l’original, le réalisateur Charles Shyer et la scénariste Nancy Meyers ont commencé à planifier une deuxième suite en 1996. Malheureusement, la première tentative de troisième film n’a pas réussi. le sol.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Mises à jour de Scream 5: la suite se produira-t-elle?

Cependant, des rumeurs récentes suggèrent que Father Of The Bride 3 pourrait ne pas être mort dans l’eau après tout. Voici ce que nous savons de la suite potentielle.

Les rumeurs d’une suite refont surface en 2014

En 2014, le journaliste hollywoodien Nikki Finke a rapporté que Father Of The Bride 3 était en préparation. Selon Finke, le troisième épisode se concentrerait sur un mariage gay avec un adulte Matty Banks faisant le noeud avec le fils d’un sceau de la marine américaine et verrait Steve Martin et Diane Keaton reprendre leurs rôles. Peu de temps après, cependant, Martin est allé sur Twitter pour réfuter la rumeur, déclarant qu’il n’avait pas vu de script ou qu’on lui avait offert un rôle.

Un script du père de la mariée 3 existe

Dans une interview exclusive en 2017 avec Us Weekly, la star de Father Of The Bride, George Newbern, a confirmé que le réalisateur Charles Shyer avait écrit un scénario pour un troisième film. Il a également déclaré qu’il avait entendu parler de certains concepts de Father Of The Bride 3 qui – selon ses mots – étaient “assez bons et différents et dignes d’intérêt” et était convaincu que le casting original reviendrait si le script était assez bon. On ignore si le script dont parle Newbern est lié à la suite rapportée par Finke, mais le mariage gay serait certainement un sujet d’actualité pour un suivi de Father Of The Bride.

Disney pourrait redémarrer le père de la mariée

Bien qu’il n’y ait pas eu de mot officiel des pouvoirs en place sur Father Of The Bride 3, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Disney pourrait redémarrer le film original de 1991 pour son nouveau service de streaming Disney +. Alors que Disney n’a pas encore confirmé la rumeur, la Maison de la souris va de l’avant avec les redémarrages d’autres propriétés des années 1990 comme Home Alone et The Mighty Ducks, donc elle se marie avec les plans de l’entreprise.

Il semble donc que les chances qu’une autre suite se produise sont assez élevées, mais que ce soit Père de la mariée 3 ou un redémarrage reste à voir.

Suivant: Le film Seul à la maison de Disney ne ressemble pas à un redémarrage

Star Trek: Picard fait référence à la première fédération de TOS