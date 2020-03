La technologie révolutionnaire que The Mandalorian utilise dans ses tournages

Partager

Le Mandalorian est devenu un succès de Disney + pour plusieurs raisons. L’un d’eux était sa technologie de pointe qui pouvait être vue dans chaque épisode.

Le Mandalorien, première série d’action en direct de Star wars, il a reçu tous les applaudissements pour ses grands personnages et son aventure galactique. Mais aussi, la série de Disney + surpris par ses effets spéciaux et sa qualité d’image. De nombreuses séries se vantent déjà de se stabiliser à cet égard, mais peu ont réussi ce que cette fiction créée par Jon Favreau et avec Pedro Pascal.

«Avec The Mandalorian, nous avons eu l’occasion de faire notre chemin à travers quelques avancées techniques et certaines premières fois qui, je pense, auront beaucoup d’impact sur la façon dont le cinéma et la télévision sont fabriqués«Jon Favreau se dit très heureux de pouvoir voir le résultat final sur le plateau lui-même. De cette façon, la méthode utilisée par la série Star Wars rend tout visible en direct, pas comme les écrans verts utilisés par la plupart des projets. Stagecraft est le nom de la technique révolutionnaire consiste essentiellement à construire un espace enveloppant avec des écrans LED de manière à ce que la planète sur laquelle vous souhaitez planter le décor puisse vous entourer du sol au plafond et pratiquement en 360.

Ainsi, l’équipe mandalorienne peut visualiser le résultat en temps réel. De plus, il permet un éclairage parfaitement adéquat à l’arrière-plan, cette avancée est un luxe pour le cinéaste qui dirige la scène, mais aussi du point de vue interprétatif, l’amélioration est très considérable.

De nouvelles signatures?

Rosario Dawson sonne plus que fort comme l’ajout vedette de la deuxième saison de Le Mandalorien. Les rumeurs indiquent qu’il jouera Ahsoka Tano, la bien-aimée Jedi que jusqu’à présent nous ne la voyions que comme un personnage animé.

Partager

Publication précédente

The Mandalorian: Jamie Lee Curtis pourrait être dans la saison deux

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.