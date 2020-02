La théorie de Marvel sur «la puissance de Dieu» est folle

Il existe une théorie Marvel sur les super pouvoirs connue sous le nom de «puissance de Dieu» (Godpower) et que nous expliquerons ci-dessous.

SPOILERS attention de X-Men / Fantastic Four numéro 1 Chip Zdarsky, Terry Dodson, Rachel Dodson, Dexter Vines et Karl Story. Le personnage Reed Richards, le génie principal des Quatre Fantastiques, étudie une théorie Marvel sur les super pouvoirs qui pourraient affecter tous les super-héros de l’Univers, qu’ils ont appelés «La puissance de Dieu».

Dans X-Men / Fantastic Four numéro 1, une page de données contenant les notes de Reed révèle l’existence de la théorie Marvel de “la puissance de Dieu” (Godpower). L’hypothèse, formulée à l’origine par le Dr Rachna Koul, spécialiste du domaine de l’imperiumologie (la science des super pouvoirs), stipule que les surhumains sont “connectés à une ou plusieurs sources d’énergie interdimensionnelles”.

Reed découvre la théorie Marvel de la puissance de Dieu alors qu’il essaie de comprendre pourquoi les pouvoirs de son fils Franklin diminuent. Reed conclut que Franklin a en quelque sorte été coupé de la source qui lui donne, ainsi qu’aux autres héros de l’Univers, leurs pouvoirs. Et Reed détermine ensuite que pour que les pouvoirs de son fils soient pleinement restaurés, il doit d’abord prouver l’existence de la source de la puissance de Dieu avant de pouvoir réparer le lien brisé.

Le travail du Dr Koul était fondamental.

Avant de développer la théorie, le Dr Koul s’est déjà avéré être un expert dans son domaine en trouvant un moyen de restaurer les pouvoirs d’Hercule après leur perte à la fin de la “Guerre du Chaos”. Il a également découvert que les pouvoirs des Quatre Fantastiques étaient tous connectés et diminueraient si l’équipe passait trop de temps loin les uns des autres.

La théorie Marvel de la puissance de Dieu ouvre un tout nouveau monde pour les héros de l’univers Marvel. Cela implique que les pouvoirs pourraient dépendre entièrement de la fourniture d’une énergie inconnue qui existe en dehors d’eux-mêmes. Cette théorie remet en question tout ce qui est connu sur l’état des super-héros dans l’univers Marvel, et présente les héros comme les conduits d’un pouvoir supérieur à aucun d’entre eux. Mais avec cette révélation vient une série de questions étonnantes.

Qui ou quoi pourrait posséder suffisamment d’énergie pour fournir des pouvoirs à chaque héros de l’Univers?

Il a été précédemment établi que Silver Surfer bénéficie d’un tel arrangement et qu’il est simplement un vaisseau à travers lequel le Pouvoir Cosmique s’écoule au lieu de la source d’énergie cosmique. Est-il possible que tous les héros bénéficient de la même manière, agissant comme des sorties pour une grande source d’énergie inconnue?

Bien sûr, les super-héros ne sont pas les seuls surhumains dans un univers Marvel qui ont le même nombre de méchants. Cela soulève la question de savoir si la source de la “Puissance de Dieu” est une force pour le bien, le mal ou simplement une source d’énergie neutre.

Sont-ils bons ou mauvais selon le type d’énergie qui les affecte?

Il pourrait même y avoir plus d’une source de cette soi-disant «puissance de Dieu». Dans les pages d’Immortal Hulk, la possibilité que son pouvoir soit entraîné par une force appelée The One Below All a été explorée, le mal suprême dans l’univers Marvel. Bien sûr, cela a également un homologue plus léger, une force définie pour le bien appelé The One Above All.

Cela conduit à la possibilité très réelle que l’Un par-dessus tout fournisse de l’énergie aux forces du bien. Alors que les forces du mal reçoivent de l’énergie de Celui qui est au-dessous de tout. Cependant, cette théorie devient un peu plus compliquée lorsque l’on considère des personnages qui ont changé de côté, comme Venom. Puisqu’il n’y aurait pas de libre arbitre pour faire le bien ou le mal, tout dépendrait de la source d’énergie.

L’idée du “pouvoir comme énergie” était basée sur le récent Immortal Hulk: Great Power, dans lequel Loki a été capable de supprimer par magie l’énergie de Hulk de Bruce Banner et de la transférer à Spider-Man, transformant Peter Parker en Hulk . Une situation similaire a été observée dans le Tarot numéro 1, où Captain America se transforme en Hulk lors d’une bataille.

Cependant, les détails de la raison pour laquelle cette transformation s’est produite ou si elle a quelque chose à voir avec le transfert de «l’énergie Hulk» n’ont pas encore été révélés.

La nouvelle révélation de la théorie de Marvel sur la “puissance de Dieu” présente également une question de la relation entre les mutants, qui a probablement un lien avec la puissance de Dieu dès la naissance. Ce serait différent pour les surhumains qui ont commencé en tant qu’êtres humains mais qui ont acquis des pouvoirs par d’autres moyens, tels que les Quatre Fantastiques et Hulk. Étant donné que de nombreux êtres cosmiques ont manipulé la race humaine dans un passé lointain, l’accès à la puissance de Dieu pourrait en être une conséquence directe.

On pourrait dire que l’idée même de Godpower pourrait compliquer de nombreuses histoires d’origine de super-héros qui sont géniales grâce à leur simplicité.

Cependant, cela pourrait également rendre l’univers Marvel plus intéressant qu’il ne l’a été depuis des années. Bien qu’il y ait encore beaucoup plus de questions que de réponses sur la théorie Marvel de la puissance de Dieu, les recherches de Reed sur le sujet commencent. Même s’il ne lui donne pas les réponses dont il a besoin pour aider son fils, il pourrait tout de même changer tout ce que nous pensons savoir sur l’Univers, ses héros et ses méchants.

J’espère qu’ils continueront d’explorer cette théorie de Marvel car elle est très intéressante. Peut-être qu’un jour nous le verrons même au cinéma, car il serait bon de connaître la source originale de toute puissance. Peut-être dans une livraison de Gardiens de la Galaxie ou de L’Éternel oser faire un si grand pas. Même si Docteur Strange et le multivers de la folie Vous pourriez aussi venir expliquer tout.

