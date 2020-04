La théorie du Big Bang a-t-elle prédit la fin du monde en 2020?

S’il s’agit d’hypothèses, personne n’est meilleur que le public pour les créer. Des destinations possibles pour vos personnages préférés aux nouvelles histoires pour les sagas les plus populaires. Maintenant, un assez intéressant est venu. Selon cette «découverte», la sitcom The Big Bang Theory aurait prédit la fin du monde, et quoi de plus impressionnant … L’année en cours!

Pour faire ces affirmations, les internautes se sont appuyés sur le fait que les crédits d’introduction de la série (musicalisés avec la chanson amusante et accrocheuse History of Everything, du groupe Barenaked Ladies) incluent une chronologie qui suit les événements historiques. qui sont mentionnés dans la mélodie. Étonnamment, dans les séquences respectives des saisons 6 à 12, la ligne se termine en 2020.

Il convient de noter que ce n’est pas le cas pour toutes les saisons, car selon un utilisateur de Twitter, dans les saisons 1 à 5, la ligne se termine en 2010. Même avec cela, les réactions ont été rapides, certains utilisateurs se demandent même s’ils devraient s’inquiéter de ce fait.

Je viens de voir que la chanson thème d’ouverture de la théorie du big bang se termine en 2020… Dois-je m’inquiéter ???? – Bash 🏐🎨🎸🚭 (@BxstxMxrxndx) 18 avril 2020

Juste une mise à jour rapide Les saisons 1 à 5 se terminent en 2010 et les saisons 6 à 12 se terminent en 2020 – # ThePS3Pursuit ™ (@Lopezisawesome_) 19 avril 2020

Il est clair que cette ce n’est qu’une coïncidence, puisque le programme a commencé à diffuser en 2007. Cependant, l’une des explications les plus étranges données au phénomène est que ses créateurs avaient peut-être prévu de mettre fin à la série dans l’année en cours, mais la télévision voulait qu’elle se termine plus tôt que prévu.

On ne sait pas si c’est le cas, mais c’est très peu probable, d’autant plus que l’une des principales raisons de l’annulation de la comédie après 12 saisons était le fait que Jim Parsons, en charge de l’emprunt d’identité Sheldon Cooper, pris la décision d’abandonner le projet dès l’expiration de son contrat.

Pensez-vous que Big Bang Theory a réellement prédit l’apocalypse? Ce serait curieux parce que jusqu’à récemment, on pensait que nous montrer l’avenir était exclusif aux Simpsons, non?