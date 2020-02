La tour sombre relie tout dans l’univers de Stephen King

Stephen KingDes dizaines de livres La tour sombre, faisant référence à des personnages d’histoires plus anciennes et établissant des liens qui étoffent son univers. La série Dark Tower elle-même suit Roland Deschain, le dernier membre survivant d’un ordre connu sous le nom de «gunslingers», alors qu’il se rend à la découverte de The Dark Tower, un bâtiment légendaire qui serait l’épicentre de tous les univers. Au cours de son périple, il rencontre de nombreux amis mais aussi des ennemis terrifiants, comme The Man in Black, plus connu sous le nom de Randall Flagg, et The Crimson King.

La Tour Sombre se révèle être véritablement l’épicentre de l’univers de Stephen King. Auteur prolifique dont la carrière remonte au début des années soixante-dix, Stephen King relie ses nombreuses histoires à l’univers de The Dark Tower, un exploit stupéfiant étant donné qu’il a publié soixante-trois romans au total.

Compte tenu des vastes connexions de la série, il n’est pas étonnant que l’adaptation du film ait souffert jusqu’au poids du système hollywoodien. Des terres récurrentes, des personnages, des monstres, les fans de King’s aiment essayer de tous les trouver. Cependant, les liens majeurs sont sans aucun doute les réapparitions de Donald Callahan, Ted Brautigan, Randall Flagg et The Crimson King, qui donnent tous une nouvelle vie à ses nombreuses histoires.

Dans son roman de 1975, Lot de Salem, les lecteurs ont été présentés à Donald Callahan, un prêtre qui perd lentement sa foi. C’est un mauvais moment étant donné qu’il est dans une histoire qui a vraiment rendu les vampires horribles. Après avoir échappé de peu à une attaque de vampires venant en sens inverse, Callahan se voit refuser l’entrée de l’église et se brûle la main contre la porte. Pleurant à quel point il est devenu «impur», le père Callahan monte dans un bus et disparaît complètement de l’histoire. Il réapparaît plus tard dans Les Loups de la Calla, le cinquième livre de la Tour Sombre. Une fois arrivé à New York, Callahan est devenu un vagabond et a développé la capacité de détecter les vampires. Heureusement, il se lie d’amitié avec plusieurs personnes et devient un chasseur de vampires. Ses activités attirent l’attention du Crimson King, qui envoie ses soldats, le «can-toi», le traquer.

Une fois capturé, le can-toi va tailler une croix gammée sur son front mais est interrompu, laissant Callahan avec une croix sur son front, et il se suicide rapidement. Cependant, il ne meurt pas et reçoit une nouvelle vie. Il essaie d’enseigner la religion locale, mais sa psyché s’effondre rapidement lorsqu’il découvre un livre, Salem’s Lot, et il remet en question sa propre réalité. Dans les derniers livres de Dark Tower, Callahan est incapable de rencontrer son créateur, Stephen King, et passe donc du temps avec Roland et le gang. Il devient un membre précieux et, lorsqu’un essaim de vampires menace de les dépasser, Callahan complète son arc de personnage en devenant un héros et en se sacrifiant pour sauver ses amis.

Les can-toi sont des hybrides de rats qui portent de la chair humaine. Ils apparaissent dans la collection de nouvelles de King en 1999, Hearts of Atlantis, chassant le psychique Ted Brautigan dans l’histoire “Low Men in Yellow Coats”. Ce n’est que dans le dernier livre de la Dark Tower que les lecteurs apprennent exactement pourquoi Ted était poursuivi. Un puissant médium que le roi cramoisi désire, Ted parvient à échapper à leurs griffes et entre dans le Connecticut de 1960. Cela quand “Low Men in Yellow Coats” reprend, où Ted est capturé par le can-toi d’une manière similaire à la façon dont ils ont traqué Donald Callahan dans les Loups de la Calla. Ce n’est que dans le dernier livre de la Tour Sombre que les lecteurs retrouver Ted, qui s’échappe des griffes du can-toi grâce à Roland. Ted assiste Roland dans sa quête finale avant de partir avec ses amis pour se racheter du peuple de Calla et retourner en Amérique, compte tenu enfin de la fin heureuse qu’il était privé de “Low Men in Yellow Coats”.

Le roman de 1979, The Stand, les lecteurs ont rencontré le méchant Randall Flagg. Après que 99% de la population mondiale décède après une épidémie de virus, Flagg se hisse parmi les nombreux leaders possibles du nouveau monde. Après sa défaite, il est vu dans l’épilogue après une explosion nucléaire, s’étant transporté à la dernière seconde, toujours vivant et cherchant à être adoré. Il fait sa deuxième apparition dans le roman fantastique de King en 1984, Les yeux du dragon, en tant que sorcier qui veut tuer le roi Roland et devenir roi. S’il s’agit du même Flagg dans la série The Dark Tower, le roi Roland pourrait-il être le même, ou une autre version, du flingueur Roland Deschain? Quoi qu’il en soit, Flagg fait sa troisième apparition dans la série The Dark Tower en tant qu’être surnaturel qui veut empêcher Roland d’atteindre Tower afin qu’il puisse le réclamer pour lui-même et devenir un Dieu. Dans chaque incarnation, Flagg est toujours un être qui veut être adoré.

Le grand-mauvais de la série The Dark Tower est The Crimson King. L’antagoniste principal de la série The Dark Tower, The Crimson King est évoqué dans The Stand, où Mère Abagail note que Flagg, “n’est pas Satan, mais lui et Satan se connaissent et ont gardé leurs conseils ensemble.” Crimson King obtient également une mention dans «Low Men in Yellow Coats», où Ted est apparu pour la première fois, se révèle être responsable des événements du roman d’horreur Black House de 2001, mais sa première apparition à part entière se trouve dans Insomnia, où il essaie pour tuer Patrick Danville, un autre personnage qui apparaît à la fin de la série The Dark Tower. Malgré son influence causant beaucoup de ravages dans les histoires de Stephen King, ce n’est que dans la série The Dark Tower que The Crimson King apparaît correctement.

La tour sombre la série couvre beaucoup plus de personnages et beaucoup plus d’histoires, ce qui permet de comprendre facilement pourquoi la série télévisée n’a pas progressé; il y a tout simplement trop à couvrir. Heureusement, les livres de Stephen King sont toujours là, prêts à effrayer les lecteurs sans méfiance et à les aspirer dans un tout nouvel univers.

