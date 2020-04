La tradition de l’univers cinématographique Marvel est brisée

En 2020, une tendance brutale que l’univers cinématographique Marvel avait portée depuis 2012, lorsque The Avengers a été créée, est rompue.

La pandémie mondiale causée par le coronavirus a contraint le Univers cinématographique Marvel d’abandonner une tradition qui remonte à Les Vengeurs. Les inquiétudes concernant les contagions ont essentiellement fermé le box-office mondial et, par conséquent, les studios se précipitent pour reprogrammer leurs premières.

Ils ont donc décidé de déménager Veuve noire à la date de Les éternelsCela a montré que la plus grande force de l’univers cinématographique Marvel est également sa plus grande faiblesse. Depuis qu’ils ont commencé avec Iron Man en 2008, tous les films se sont connectés et ont formé une histoire cohérente de manière spectaculaire. De nombreux autres studios de cinéma ont essayé et échoué. Même Star wars Il a une nouvelle trilogie quelque peu incohérente. Mais cela entraîne également que lors du changement d’une première, les autres films sont affectés. Maintenant, Los Eternos au lieu de novembre 2020 sera présenté en février 2021.

Cela rompt la grande tradition de l’UCM.

Cette décision de déplacer la date de sortie de Veuve noire Novembre signifie également que 2020 rompt une tradition de l’univers cinématographique Marvel qui remonte à 2012. Maintenant, les téléspectateurs ne peuvent qu’espérer qu’un film de franchise sorte cette année, quelque chose qui n’a pas été vu depuis la première de The Avengers.

En 2008, Marvel Cinematic Universe a sorti ses deux premiers films., Iron Man y L’incroyable Hulk. Puis ils se sont arrêtés en 2009, mais le succès d’Iron Man les a naturellement conduits à donner le feu vert à une suite en 2010, et ils ont élargi la franchise en sortant deux films en 2011, Thor y Captain America: le premier vengeur. Puis 2012 a été considérée comme l’année des Avengers et nous n’avons donc vu que ce film.

Mais à partir de 2013, le studio s’est habitué à sortir deux films par an, passant à trois après 2017. Même en 2021, il y en avait quatre prévus, ce qui aura des conséquences sur Disney, car après un 2019 où enregistrements de collection avec Avengers: Endgame, Captain Marvel, Spider-Man: loin de chez soi ou Star Wars: The Rise of Skywalker, Ils iront à un 2020 qui sera une catastrophe retentissante car Onward n’a pas réalisé tout ce qui était attendu (103 millions de dollars) et ils se retrouvent également sans film de l’univers cinématographique Marvel.

De plus, Disney + a perdu du contenu original qui n’arrivera pas aussi tôt que prévu Le faucon et le soldat de l’hiver, WandaVision ou La saison Mandalorienne 2.

