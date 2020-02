La trahison d’Itachi et la trame de fond d’Uchiha expliquées

Exactement comment la trame de fond d’Itachi et sa supposée trahison d’Uchiha se sont déroulées dans Naruto? L’anime et le manga bien-aimés de Masashi Kishimoto sont pleins d’histoires à long terme qui ne sont pas entièrement dévoilées avant les derniers chapitres, et l’un des plus grands est le mystère d’Itachi. Ce personnage préféré des fans a d’abord été présenté comme un méchant; le sombre frère disparu de Sasuke, qui prétend que son frère a trahi leur village en massacrant tout le clan Uchiha, ne laissant que Sasuke en vie et suscitant un désir de vengeance au sein du jeune ninja.

En fin de compte, il a été révélé que les motivations d’Itachi ne ressemblaient en rien à ce que Sasuke croyait initialement, et les fans continuent d’en apprendre davantage sur les circonstances du massacre d’Uchiha au fur et à mesure que l’histoire de Naruto progresse, le récit prenant des rebondissements de type labyrinthe et le véritable changement de blâme. à chaque révélation choquante.

Les origines de la trahison d’Itachi remontent à l’ancienne querelle entre Asura et Indra, les deux fils du Sage des Six Sentiers. Alors que les descendants d’Asura sont devenus le clan Senju et ont prospéré sous la direction de Konoha, les Uchiha ont été largement mis à l’écart et considérés avec suspicion, l’animosité bouillonnant constamment entre les deux parties grâce aux réincarnations constantes d’Asura et d’Indra à travers l’histoire. Cette amertume a atteint son apogée quand Obito (sous la manipulation de Madara, qui était à son tour joué par Kaguya Ōtsutsuki) a utilisé le Nine Tails Fox pour attaquer le village de Konoha. Puisque l’œil Sharingan d’Uchiha était connu pour contrôler les Neuf Queues, le malaise existant envers le peuple Uchiha a éclaté.

Sans aucune faute de leur part, les Uchiha se sont retrouvés plus isolés que jamais à la suite de l’incident de Nine Tails, et la direction du clan a finalement décidé de riposter et de prendre le contrôle de tout le village, et c’est là qu’Itachi entre en jeu. Fils aîné du chef de clan et enfant prodige ninja, Itachi était plus sage que ses tendres années et pouvait sentir que la guerre entre Konoha et les Uchiha approchait rapidement. Afin d’éviter cette éventualité, Itachi a commencé à travailler comme agent double, opérant secrètement sous les ordres du Hokage.

Les problèmes ont sérieusement commencé quand Itachi a été placé sous le commandement de Danzo, un chef de file des opérations noires ANBU de Konoha et un célèbre défenseur anti-Uchiha. L’objectif final de Danzo était de mettre fin au clan Uchiha une fois pour toutes, soi-disant au profit de tout le village. Désespéré d’éviter ce résultat, Sasuke et son meilleur ami aux vues similaires, Shisui, ont décidé d’utiliser les capacités oculaires uniques de ce dernier pour fabriquer la paix, mais Danzo les a sabotées en volant l’un des yeux de Shisui. Resté avec un choix entre la guerre ouverte et la mort de son frère, Itachi a conclu un accord pour exécuter le clan Uchiha sur les ordres de Danzo, mais avec la vie de Sasuke épargnée et protégée. Danzo a accepté et le massacre a été fait. Dans une autre ride, l’attaque a été menée avec l’aide d’Obito, qui se faisait alors passer pour Madara Uchiha.

Même après avoir été exclu de Konoha en tant que bouc émissaire de toute l’attaque, Itachi a servi loyalement son village, agissant comme un espion au sein de l’organisation Akatsuki de plus en plus dangereuse. Itachi a fait semblant de vouloir voler les yeux de Sasuke et devenir encore plus puissant, mais Itachi s’est vite rendu compte que ses intentions pour Sasuke s’étaient retournées contre lui – son frère n’avait pas appris de la perte de sa famille, mais s’était consumé avec un besoin de vengeance. Vers la même époque, le frère aîné d’Uchiha se rend également compte que sa mort est imminente. Dans un dernier effort pour maintenir la paix et rechercher la rédemption, Itachi confie le sort de son frère à Naruto, lui implantant de force un corbeau destiné à lancer un genjutsu sur Sasuke, le forçant à protéger Konoha plutôt qu’à le détruire. Le corbeau a fini par être utilisé sur Itachi lui-même après sa réincarnation pour se libérer du contrôle de Kabuto.

Enfin, Itachi permet à Sasuke d’obtenir sa vengeance tant attendue dans une bataille tendue mais, encore une fois, Itachi a des motifs cachés, ayant l’intention de retirer Orochimaru de Sasuke et de rompre le lien entre eux, sauvant à nouveau son frère. Avant de succomber à sa maladie mystérieuse, Itachi révèle qu’il n’a jamais cherché à voler les yeux de Sasuke, et cela commence le voyage du jeune Uchiha vers la question de ce qui est vraiment arrivé à son clan.

Le blâme pour la mort du clan Uchiha est passé sous silence NarutoC’est une course folle vers la ligne d’arrivée, et la plupart des fans reviennent à Danzo. Alors que l’aîné ignoble a certainement joué son rôle dans la tragédie, il n’était qu’un rouage, avec Obito et Madara, dans le grand plan de Kaguya pour se libérer et consommer le chakra du monde, ce qui signifie que c’est elle qui a véritablement organisé le massacre d’Uchiha.

