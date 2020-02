La trahison et la cupidité sur la planète des singes ont transformé l’émission de télévision en film

Trahison et avidité sur la planète des singes a combiné deux épisodes de l’émission télévisée Planet Of The Apes dans un film. La planète originale des singes de 1968 était basée sur un livre et suivait l’astronaute de Charlton Heston alors qu’il atterrissait sur une planète où les singes parlants sont devenus les espèces dominantes. Le film a été un grand succès et a engendré une franchise qui perdure encore aujourd’hui. Cela a failli se terminer tôt, car Heston n’était pas intéressé par les suites et n’accepterait qu’un caméo prolongé pour Beneath The Planet Of The Apes, où son personnage termine le film en faisant exploser la planète avec une bombe nucléaire; Voyage dans le temps a été utilisé pour continuer la série pour trois autres films.

Tim Burton apporterait sa vision unique au remake de Planet Of The Apes de 2001, qui s’est malheureusement avéré être un raté. En dehors des grandes performances de Helena Bonham Carter et Tim Roth, le film était un gâchis et n’a pas reçu de suite. La série a été redémarrée une fois de plus avec Rise Of The Planet Of The Apes de 2011, qui s’est concentré sur un soulèvement dirigé par le singe intelligent César (Andy Serkis). Serkis est revenu pour deux autres entrées qui se sont terminées par la guerre de 2017 pour la planète des singes. Comme Hollywood ne peut pas laisser une franchise viable seule pendant longtemps, un nouveau film est actuellement en développement avec le réalisateur Wes Ball.

Planet Of The Apes a également reçu un spin-off TV de courte durée en 1974. Cette série a suivi deux astronautes nommés Burke et Virdon qui se sont retrouvés bloqués sur la planète titulaire après le crash de leur navire. Ils partent en fuite avec l’aide du gentil chimpanzé Galen, joué par Roddy McDowall, qui revient de la franchise de cinéma. Bien que le spectacle n’ait pas duré longtemps, il a depuis gagné un fandom culte. L’émission a finalement été condensée en une série de cinq téléfilms, qui combinaient deux épisodes en un film. Le premier film Back To The Planet Of The Apes a assemblé “Escape From Tomorrow” et “The Trap”, tandis que le troisième, Treachery And Greed On The Planet of the Apes, a réuni “Horse Race” et “The Tyrant”.

La trahison et la cupidité sur la planète des singes sont constituées des neuvième et onzième épisodes, qui n’ont jamais été destinés à être liés, de sorte que le flux narratif est un peu décalé. “The Horse Race” trouve Virdon (Ron Harper, Pearl Harbor) chevauchant le chef de la sécurité Urko dans une course pour libérer un autre humain. Malgré les probabilités d’être contre lui, Virdon sort victorieux. “Le Tyran” voit le gang essayer de vaincre un fonctionnaire corrompu du gouvernement et décider s’il va le laisser tuer Urko pour son propre bénéfice.

Inutile de dire que les fans qui ont regardé l’émission originale n’ont pas besoin de voir Trahison et avidité sur la planète des singes. Cela dit, les films comportaient de nouveaux segments d’ouverture et de fermeture avec un Galen plus ancien, joué par McDowell, racontant ses aventures au public. Étant donné que la série n’a jamais reçu de finale, le dernier monologue de Galen révèle que Virdon et Burke ont finalement échappé à la planète, ce qui permet de clore l’histoire.

