La valeur de CD Projekt Red a fait son retour parmi les studios européens

Société polonaise de jeux vidéo CD Projekt Red récolte les fruits de la récente renaissance de The Witcher, devenant la deuxième société de jeux en Europe. La société est peut-être mieux connue pour sa série de jeux vidéo The Witcher, avec leur dernière version, The Witcher 3: Wild Hunt, sortie depuis mai 2015. En plus de remporter de nombreux prix, le jeu a aidé CDP Projekt Red à décrocher le très convoité Studio de l’année aux Game Awards 2015.

Les jeux The Witcher de CD Projekt suivent les aventures de Geralt of Rivia, le héros tueur de monstres d’une série de romans fantastiques polonais populaires de l’auteur Andrzej Sapkowski. En décembre 2019, Netflix a publié l’émission The Witcher basée sur ces mêmes romans. Malgré les critiques médiocres, l’émission a été un succès auprès des téléspectateurs, devenant l’une des émissions les plus regardées de Netflix. La popularité de l’émission a conduit à un regain d’intérêt pour le jeu vidéo 2015, avec des joueurs affluant vers Steam et d’autres plateformes de jeux pour jouer. Le récent portage du jeu sur la Nintendo Switch a également contribué à augmenter les ventes du jeu. Même l’acteur Henry Cavill, qui joue Geralt dans l’émission Netflix, a joué le jeu plus d’une fois.

Il n’est pas surprenant que la valeur de CD Projekt ait également grimpé en bourse. Tel que repéré pour la première fois sur Reddit (via Rock Paper Shotgun), la valorisation boursière de CD Projekt à la Bourse de Varsovie a récemment dépassé l’équivalent de 8 milliards de dollars. Sur le marché européen des jeux vidéo, cela les place derrière une seule autre société de jeux, Ubisoft, qui est évaluée à plus de 9 milliards de dollars.

Il convient de noter que cette évaluation concerne CD Projekt dans son ensemble, qui comprend à la fois la boutique de jeux GOG et le studio de développement de jeux CD Projekt Red. Pourtant, il ne fait aucun doute que la popularité montante de The Witcher 3: Wild Hunt après le spectacle Netflix est le facteur moteur de la tendance à la hausse du marché de l’entreprise. L’autre grande nouvelle pour CD Projekt Red a été récemment le retard de leur prochain jeu de rôle Cyberpunk 2077, qui n’est pas susceptible d’affecter positivement la valorisation boursière de l’entreprise.

CD Projekt Red et Ubisoft sont des sociétés très différentes. Ubisoft lance plusieurs jeux chaque année, allant des géants solo comme Assassin’s Creed Odyssey aux succès multijoueurs en ligne comme Rainbow Six Siege de Tom Clancy. Pendant ce temps, CD Projekt Red n’a sorti qu’une poignée de jeux, et The Witcher 3: Wild Hunt est un jeu purement solo. Le fait que CD Projekt Red est en route pour concurrencer Ubisoft est un témoignage de la qualité et de la force de ses expériences de jeu.

Source: Reddit (via Rock Paper Shotgun)

