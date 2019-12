«La vérité» – l'aventure française de Koreeda

Le japonais Hirokazu Koreeda (ou Kore-eda Hirokazu) n'a pas décoiffé (ni décoiffé) avec “ La vérité '', une aventure française basée sur une pièce jamais produite que Kore-eda Hirokazu lui-même (ou Hirokazu Koreeda) a écrit Il y a une quinzaine d'années. Vous savez, ne jetez jamais quelque chose que vous avez déjà écrit, vous ne savez jamais.

'La vérité' tourne autour de Fabienne, une star de cinéma française qui vit entourée d'hommes qui la respectent et l'admirent à parts égales qui décide de publier ses mémoires. En même temps, sa fille Lumir revient de New York avec son mari et son fils, dans une réunion entre mère et fille qui deviendra bientôt une … confrontation.

Un film de très bon goût de la maison malgré le fait d'être à son tour, et non sans surprise, véritablement français. Réalité et fiction, vie et art vont de pair dans cette métaphore agréable, légère et convaincante enroulée autour de cette moitié de vérité ou de ce mensonge qui est la mémoire de tout être humain.

Cette moitié de vérité, ou cette moitié de mensonge, est toujours sujette au point de vue volubile et partisan de la bonne intention ou de la mauvaise pensée de l'être humain en service. L'orateur et l'auditeur. Une aventure française pour laquelle Hirokazu Koreeda (ou Kore-eda Hirokazu) a eu deux alliés d'exception, Juliette Binoche et Catherine Deneuve.

Plus impossible, dans un duel interprétatif qui renforce la catégorie incontestable des deux. Comme c'est sans aucun doute le bon travail d'un Ethan Hawke qui ne traîne jamais derrière, ou le talent de Kore-eda Hirokazu (ou Hirokazu Koreeda) pour faire l'habituel (et que tous les cinéastes ne savent pas faire): Que faire des films semble si simple

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex