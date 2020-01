La vérité ne peut pas être cachée pour toujours. «La remorque de M. Jones ‘

Samuel Goldwyn Films a publié la bande-annonce officielle de ‘M. Jones‘, thriller docudrame avec James Norton (‘ Little Women ‘), Vanessa Kirby (‘ Misin: Impossible – Fallout ‘) et Peter Sarsgaard (‘ The Magnificent Seven ‘) qui sortira dans les salles américaines en avril prochain (en Espagne en Juin). Ils ont à la fois la bande-annonce et leur pster disponibles ci-dessous.

Il s’agit d’un thriller à la veille de la Seconde Guerre mondiale qui montre la montée en puissance d’Hitler et la machine de propagande soviétique de Staline poussant son “utopa” dans le monde occidental. Pendant ce temps, un jeune et ambitieux journaliste, Gareth Jones (Norton) se rend à Moscou pour découvrir la vérité derrière cette propagande, recevant une suggestion qui pourrait révéler une conspiration internationale, qui pourrait lui coûter la vie à lui et à son informateur.

Jones se lance dans un voyage de vie ou de mort pour découvrir la vérité derrière la façade qui a ensuite inspiré le livre de George Orwell, «Animal Farm». La réalisatrice et scénariste et scénariste polonaise Agnieszka Holland («In Darkness») réalise le film à partir d’un scénario d’Andrea Chalupa.

