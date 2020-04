La version bêta fermée de Valorant a déjà un problème de triche

L’équipe de développement derrière Valorant a pris des mesures contre les premiers utilisateurs reconnus coupables de tricherie lors de la bêta fermée du jeu. Le premier jeu de tir à la première personne de Riot Game a pris d’assaut le genre. Depuis la sortie de la version bêta fermée de Valorant, des milliers de joueurs sont entrés sur le champ de bataille pour découvrir le jeu pour la première fois. Avec une vague de critiques positives, les joueurs attendent avec impatience la sortie du jeu à l’été 2020.

Le jeu de tir amusant et le format free-to-play (F2P) du titre ont attiré une énorme attention. Bien que les jeux F2P soient très accessibles, ils sont également plus sensibles aux tricheurs et aux pirates. Tireurs similaires comme Counter-Strike: Global Offensive ont eu des problèmes avec des tricheurs flagrants faisant des ravages dans les serveurs de matchmaking. Par conséquent, les développeurs ont assuré que leur système “Fog of War” est conçu pour éloigner même les fraudeurs les plus notoires. De plus, l’équipe de développement a dévoilé son programme anti-triche exclusif. Vanguard Anti-Cheat est un programme obligatoire, installé automatiquement lorsque les utilisateurs téléchargent le jeu pour la première fois. Les développeurs se sont vantés que les deux systèmes couplés ensemble résultent en l’un des systèmes anti-triche les plus puissants à ce jour.

Paul Chamberlain, responsable anti-triche de Valorant, a révélé que l’équipe avait condamné le premier compte pour fraude. Il poursuit en déclarant que l’équipe de développement s’attend à interdire davantage de comptes dans un proche avenir. L’annonce est intervenue peu de temps après que le créateur de contenu Mark “phantasy” Pinney a publié un clip viral sur Twitter. Le message montrait un utilisateur, “bizarre”, utilisant ouvertement à la fois le but et le wallhacks au milieu d’un match. Weird est vu se déplacer avec confiance sur la carte, verrouiller la tête du joueur à travers les murs et attaquer ses adversaires sans transpirer.

La révélation de Chamberlain soulève des sourcils, car l’anti-triche du jeu a été l’un des principaux points de discussion depuis que Riot a annoncé Valorant. Le jeu n’est jouable que pendant une courte période. Par conséquent, le fait que les codeurs aient déjà découvert des moyens d’infiltrer l’anti-triche du jeu est décourageant. Cependant, Chamberlain souligne que Riot est prêt et capable de lutter contre l’afflux inévitable de tricheurs. De plus, les développeurs ont parlé du sérieux avec lequel l’équipe prévoit de punir les comptes trouvés pour tricherie. Joe Ziegler, directeur de la conception chez Valorant, a déclaré que les interdictions matérielles seraient mises en œuvre. Cela signifie qu’un utilisateur ne pourra pas accéder aux serveurs Valorant à moins d’avoir atteint un système informatique entièrement nouveau.

L’équipe de développement de Valorant s’est toujours engagée dans une communication transparente avec la communauté. Les fans du jeu ont bien répondu à l’annonce de Chamberlain. La communauté espère que Riot apporte les modifications nécessaires pour améliorer le jeu avant le lancement. De plus, l’approche proactive de l’entreprise montre que Valorant a priorisé le maintien de l’intégrité concurrentielle et la facilitation d’une communauté saine.

Valorant sera disponible dans la plupart des régions du monde pour PC à l’été 2020.

