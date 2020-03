La version Marvel de Poudlard utilise également les mêmes sorts

Avertissement! Cet article contient des spoilers pour Strange Academy # 1.

Marvel Comics a dévoilé sa propre version de l’école de Poudlard pour la sorcellerie et la sorcellerie – et, hilarant, certains de ses sorts semblent être légèrement adaptés de Harry Potter. Cette semaine voit le lancement de Skottie Young et Humberto Ramos ‘Strange Academy, une idée dont le temps est venu; Le docteur Strange a ouvert sa propre école de magie et les cours sont en cours. Il a été naturellement comparé à J.K. La franchise Harry Potter de Rowling et, espérons-le, sera tout aussi influente dans les bandes dessinées de Marvel.

Strange Academy est située à la Nouvelle-Orléans, sur un site qui a été un sanctuaire pour les mystiques depuis avant l’histoire enregistrée. Le bâtiment lui-même a été construit dans les années 1800, et le docteur Strange et ses professeurs – dont Daimon Hellstrom, Scarlet Witch, Magik, Brother Voodoo et Nico Minoru – l’ont converti à leur propre usage. Curieusement, il existe des parallèles distincts entre Strange Academy et les sorts dissimulant des emplacements spécifiques dans la franchise Harry Potter.

Un certain nombre d’enchantements simples cachent le terrain sur lequel Strange Academy est construite. De l’extérieur, il semble s’agir d’une petite parcelle de terrain abandonnée; touchez le bouclier au centre des portes, cependant, et vous êtes autorisé à accéder au terrain lui-même. Selon Brother Voodoo, “un simple enchantement de déplacement de compression spatiale” cache une zone massive, y compris le bayou de l’arrière-cour de l’école.

Il existe des parallèles frappants entre les méthodes utilisées pour cacher Strange Academy et celles utilisées pour la dissimulation dans J.K. Les histoires d’Harry Potter de Rowling. Là, un certain nombre d’emplacements sont cachés à l’aide de sorts de masquage et rendus «invisibles». Dans le cas du Number 12 Grimmauld Place, Dumbledore a fourni une couche supplémentaire de protection; vous ne pouviez même pas voir la maison à moins que le gardien du secret ne vous l’ait dit. Comme le montre Harry Potter et l’Ordre du Phénix, il était également caché par une forme de compression spatiale.

Young et Ramos reconnaissent ouvertement leur hommage. Même la disposition de Strange Academy rappelle Poudlard; il y a un lac et un bâtiment séparé pour l’herbologie, un biodôme situé à côté de la structure principale. Il est vrai qu’il n’y a pas de saule cogneur – mais Strange Academy # 1 s’ouvre avec l’une des étudiantes, Emily Bright, agressée par un arbre animé qui a été possédé par une entité mystique et bidimensionnelle. C’est un clin d’œil divertissant à J.K. Rowling et l’un des célèbres auteurs de Harry Potter seraient sans aucun doute amusés.

Strange Academy # 1 est maintenant en vente chez Marvel Comics.

