«La veste en peau de daim» – Votre chemin, toujours votre chemin

«Steak», «Rubber», «Wrong», «Wrong Cops», «Ralit», «Under arrest» … et maintenant «The deerskin jacket», qui ne fait pas exception à la norme. La coutume, irrégulière mais bienvenue, est l’absurde désintéressé selon Quentin Dupieux, ce qu’un auteur à part entière dit dans son expression maximale: Un film de Quentin Dupieux ne peut être qu’un film de Quentin Dupieux, comme celui qui sait eu le goût (ou le mécontentement).

Comme le veut la tradition, «la veste en peau de daim» est une fable à mi-chemin entre l’humour noir et le surréalisme qui, à cette occasion particulière, traite de la fragilité de la masculinité et de la chute de l’irrationalité. Celui qui était le Lucky Luke de ce stupide “plaisir coupable” de 2009, le certain Jean Dujardin, né pour être la beauté charismatique de cette étrange bête qu’en espagnol nous connaissons comme “absurde”.

“ La veste en peau de daim ” est peut-être le film le plus accessible de Quentin Dupieux, en ce sens qu’il montre une simulation de réalité plus attachée au monde réel … même si bien sûr ce n’est qu’en apparence. C’est, ajoutez et suivez, du pur Dupieux. Comme il doive vêtre. Pure Dupieux s’est développé dans un monde où, également, le surréalisme et la bizarrerie inhérents à son créateur attendent derrière chaque recoin d’une histoire impossible.

Le surréalisme et la bizarrerie inhérents à ce sosie de Terry Gilliam plus élégant et avec une meilleure oreille pour la musique, brisant toujours les limites de la réalité, des rêves, du temps et cette fois aussi, ceux d’une simple “veste en cuir” cerf. ” À l’apogée de ses meilleures œuvres, il est également capable d’ajouter un nouveau niveau au répertoire du cinéaste français: celui de la ligne de cinéma de l’auteur européen, sur lequel, en revanche, il fait également partie.

À sa manière, bien sûr. Toujours à leur manière.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex