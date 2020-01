La veuve noire peut mettre fin à l’histoire de Natasha d’une manière que la fin du jeu ne pouvait pas & # 039; t

le Veuve noire Le film a le pouvoir de donner à Natasha Romanoff une meilleure finale que celle qu’elle a reçue dans Avengers: Fin de partie. Bien qu’il soit apparu que son temps dans l’univers cinématographique Marvel était arrivé à son terme, Scarlett Johansson reprendra le nom de Black Widow dans le premier film solo du personnage. Tournant autour du passé mouvementé de Black Widow, il est possible que le film à venir donne à Nat la fin des Avengers: Fin de partie ne pouvait tout simplement pas fournir étant donné qu’il s’agissait d’un film d’ensemble.

Depuis son arrivée dans le MCU pour Iron Man 2 en 2010, Black Widow a été largement reléguée à des rôles de soutien tout au long de son mandat dans l’univers. Certains films ont laissé tomber des indices et des indices sur sa trame de fond de temps en temps, mais aucun n’a vraiment choisi d’aborder le sujet. Cela peut être attribué au personnage n’ayant jamais son propre film, participant généralement à des films d’ensemble tels que The Avengers ou jouant un rôle de soutien dans la série Captain America, où il n’y avait pas de temps réel pour plonger dans une telle histoire.

À l’approche d’une décennie complète depuis la première apparition du personnage sur grand écran, Black Widow devrait sortir en mai prochain. Bien que l’on en sache peu sur l’histoire, il est largement admis que le film sera une aventure qui implique Nat face à son passé afin d’aider son avenir. L’histoire se déroule entre Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War, une période de temps qui n’a pas été explorée pour la plupart des personnages à l’écran. Avec une histoire vraisemblablement axée sur les personnages sans l’inclusion majeure de ses homologues Avengers, ce film a le potentiel d’étoffer Black Widow et de lui donner l’envie qu’elle mérite.

Comme il est de notoriété publique à ce stade, Avengers: Fin de partie a mis Natasha Romanoff au repos, chronologiquement parlant dans le MCU. Son voyage a atteint sa conclusion quand elle s’est sacrifiée sur Vormir pour que Hawkeye puisse obtenir la pierre d’âme; car un tel échange était nécessaire pour l’obtenir. Son arc de personnage dans le film était fondé sur la façon dont elle voulait faire quelque chose de bien et se racheter à ses propres yeux. Bien qu’elle ait fait le sacrifice ultime pour sauver l’univers, on ne peut nier que les projecteurs n’étaient pas sur elle seule dans le film.

Avengers: Fin de partie est exactement ce que dit son titre, les Avengers. Nat n’était pas au centre du film, et elle n’a donc pas obtenu la conclusion que beaucoup estimaient convenir à l’un des membres fondateurs de l’équipe. Surtout en tenant compte du peu de développement qu’elle avait reçu au fil des ans. Pour que son histoire se termine dans un film d’ensemble sans aucun développement substantiel, cela ne ressemblait pas à Black Widow, et beaucoup estimaient qu’elle méritait plus.

Clairement une préquelle, Black Widow de 2020 non seulement ramène le public au passé du MCU, mais il offrira également un aperçu du passé de Natasha Romanoff, agissant comme une histoire pseudo-origine pour le personnage. Elle retournera à ses racines en Russie où elle a été formée, retrouvera de vieux amis comme Yelena Belova de Florence Pugh et Red Guardian de David Harbour, et plus important encore, elle affrontera ses relations passées. On sait que Nat était un ancien membre du KGB et un assassin mortel, qualités qui la rendaient si bien adaptée au S.H.I.E.L.D. et plus tard les Avengers. Bien que peu de détails soient connus ou montrés sur ce à quoi ressemblait exactement le passé de Natasha, il est bien entendu qu’en général, elle n’est plus ce qu’elle était.

Tout au long de son séjour dans le MCU, il a été laissé entendre à quel point elle voulait se distancier de la personne qu’elle était avant tout cela. Comme on le voit dans la bande-annonce de Black Widow, elle va enfin jeter un coup d’œil à la personne qu’elle était et se retrouver face à face avec son ancien moi au sens figuré. Elle est consciente que pour avancer, elle ne peut plus fuir son passé, mais l’affronter. C’est quelque chose qui n’aurait jamais pu être accompli si elle était restée un personnage secondaire dans d’autres films. Black Widow peut enfin être étoffée d’une manière plus significative que jamais, et cette perspicacité peut conduire à ce que son histoire fasse vraiment le tour.

Black Widow a l’opportunité de faire quelque chose pour Nat qu’aucun film MCU précédent n’aurait pu faire auparavant, ce qui résout son histoire. Pas dans un sens important et qui sauve le monde, mais plutôt sa lutte interne pour dépasser ses erreurs antérieures. Cela a été discuté presque depuis le début de son temps à l’écran, elle a beaucoup de “rouge” sur son grand livre avec lequel elle doit se réconcilier. Elle ne peut pas continuer à le dépasser, il est donc temps qu’elle se procure un sentiment de paix relative. De toute évidence, elle a une grosse conscience de qui elle était il y a quelque temps, et dans ce film, elle devrait chercher à clarifier les choses personnellement.

Les projecteurs sont braqués sur elle et elle seule maintenant, alors naturellement, il serait logique que le film plonge profondément dans son histoire afin que, dans une bonne résolution à son histoire, les téléspectateurs puissent enfin obtenir des réponses à certaines de leurs plus grandes questions à son sujet. , y compris ce qui s’est passé à Budapest avec Hawkeye. Le personnage de Black Widow a toujours été incroyablement ambigu en ce qui concerne ses origines dans le MCU ainsi que la façon dont elle est devenue l’assassin meurtrier qu’elle est maintenant. Un tel mystère est venu pour définir le personnage, et à ce stade de son histoire, elle devrait chercher à évoluer au-delà.

Si rien d’autre, Black Widow peut donner aux fans la fin de l’histoire de Nat qu’ils pensent qu’elle méritait. Beaucoup étaient mécontents de sa disparition dans Avengers: Fin de partie et de la façon dont son histoire a été gérée. Il y avait de nombreux bouts laissés suspendus et des fils d’histoire laissés sur la table que beaucoup craignaient de ne jamais payer. Veuve noire a beaucoup d’attentes, car il semble étendre un personnage qui existe depuis 10 ans mais n’a pas reçu beaucoup de développement. Sa première sortie en solo pourrait raconter une histoire jamais racontée auparavant, l’histoire de la vraie Natasha Romanoff et ses combats internes qu’elle a réprimés pendant des années. Son voyage en solo peut enfin avoir sa fin.

