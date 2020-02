La veuve noire pourrait présenter la jeune Natasha

Veuve noire pourrait présenter des flashbacks d’une jeune Natasha Romanoff. Black Widow est l’un des membres fondateurs des Avengers et a été l’un des premiers super-héros à être introduit dans l’univers cinématographique Marvel. Scarlett Johansson est apparue dans sept films Marvel dans sa carrière, à commencer par Iron Man 2 en 2010. Black Widow a sacrifié sa vie pour obtenir la pierre d’âme dans Avengers: Fin de partie, mais le personnage obtient maintenant un film solo.

Avec l’univers cinématographique Marvel commençant par des films solo avant de déboucher sur The Avengers en 2012, les fans se demandaient quand Black Widow obtiendrait son propre film. Le personnage mourant dans Avengers: Fin de partie, il a été annoncé que Black Widow se déroulerait entre Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War. Black Widow est une préquelle, mais les fans ont brièvement vu un flash-back du passé de Natasha après que Wanda Maximoff l’a hypnotisée dans Avengers: Age of Ultron. Maintenant, il semble que Black Widow pourrait remonter encore plus loin.

Lors d’un Red Carpet Show aux Oscars, Variety a eu la chance de parler avec Paul Gooch et David White, qui ont été nominés pour la meilleure réalisation en maquillage et coiffure pour Maleficent: Mistress of Evil. Gooch a brièvement parlé de son travail sur Black Widow, expliquant, “nous remontons dans le temps à l’époque où ils étaient beaucoup plus jeunes. Nous avons des acteurs jouant encore plus jeunes qu’ils ne le sont, les mêmes personnages”.

Étant donné que le film remonte vraiment dans le temps, le film ouvre la porte à davantage de personnages MCU. Les bandes-annonces montrent Thaddeus Ross de retour une fois de plus, mais certains noms plus importants pourraient également revenir. Le MCU a fait savoir que Black Widow et Hawkeye ont une histoire. Un clip de Black Widow montré comme San Diego Comic-Con a ouvert avec une carte de titre qui dit Budapest, ce qui signifie que Clint Barton pourrait apparaître dans le film puisque nous savons que lui et Natasha ont travaillé ensemble sur la mission. Il a également été rapporté en septembre que Robert Downey Jr.pourrait revenir en tant qu’Iron Man, mais cette rumeur n’a pas encore été confirmée.

Black Widow étant le premier film solo du personnage, il est logique qu’il parle de son histoire d’origine. Après tout, cela doit expliquer comment elle a rencontré Red Guardian et les autres personnages de son équipe. Si le film présente une adolescente Natasha, les fans voudront plus que probablement qu’une actrice enfant joue le rôle plutôt que l’utilisation de CGI. L’équipe d’effet de Marvel a vieilli Robert Downey Jr. dans Captain America: Civil War, ce qui, selon certains, s’est avéré étrange. Avec les progrès technologiques depuis 2016, Marvel pourrait faire quelque chose de similaire dans Veuve noire, mais il semble que quelqu’un d’autre jouera le personnage dans ses séquences de flashback.

