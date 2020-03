La vidéo de Gal Gadot et de célébrités chantant Imagine a été critiquée

Le coronavirus laisse les pays en mauvais état. Il y a beaucoup de personnes infectées et aussi de personnes décédées, c’est pourquoi Gal Gadot a voulu avoir un «joli» geste. Avec d’autres célébrités, ils ont enregistré une vidéo chantant Imagine, qui a été largement critiquée sur les réseaux sociaux.

Récemment, Gal Gadot Il a utilisé ses réseaux sociaux pour faire face au coronavirus et à la quarantaine que tous les habitants sont tenus de respecter. Dans la vidéo, vous pouvez voir des dizaines de stars hollywoodiennes chanter Imagine, dans le but d’envoyer un message agréable et de la force à des personnes de différents pays. Mais, la vidéo n’a pas été bien reçue sur les réseaux sociaux.

C’est possible que le message “n’imaginez pas de possessions” (chanté par des millionnaires dans leurs hôtels particuliers et jardins) n’a rien transmis aux utilisateurs. Oui Pour cette raison, la vidéo a été largement commentée sur les réseaux sociaux, soulignant à quel point elle est inappropriée.

Ainsi, l’initiative de Gal Gadot reçu toutes sortes de commentaires. Et ici, nous vous montrons l’un des nombreux: “Les célébrités se sont détendues dans leurs demeures idéales avec d’excellents soins médicaux et chantent des chansons sur qui passera cela ensemble contre littéralement n’importe qui sur cette planète qui a du mal à survivre.”

Il n’était pas la seule célébrité critiquée

Il est très facile de penser à Parasites voir des célébrités dans leurs demeures et avec tout leur confort se plaindre de la quarantaine, tandis que les gens normaux s’en tiennent à un yaourt ou à un rouleau de papier toilette dans le supermarché. Jennifer Lopez Il a mis en ligne une vidéo dans sa méga-maison avec son fils comme serveur, Vanessa Hudgens Il a dit que “beaucoup de gens vont mourir, mais c’est inévitable” Evangeline Lilly refuse de mettre en quarantaine, affirmant que “préfère la liberté à la vie” et des dizaines de célébrités partagent dans leurs réseaux comment ils vivent cette situation unique.

