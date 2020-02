La vidéo de Suicide Squad 2 révèle le costume de film DC d’Idris Elba

Vidéo de l’ensemble de The Suicide Squad peut révéler le costume de film d’Idris Elba. L’année 2016 a vu l’arrivée de David Ayer’s Suicide Squad, le film DCEU qui, entre autres, a présenté la position de Margot Robbie sur Harley Quinn. Le film était apparemment un succès avec 756 millions de dollars de recettes au box-office mondial, mais les critiques l’ont sauvé et Ayer a refusé l’opportunité de revenir lorsque Warner Bros et DC ont mis la suite en mouvement.

Cette suite, simplement intitulée The Suicide Squad, arrive maintenant sur les écrans sous le commandement compétent de l’écrivain-réalisateur James Gunn (qui a signé pour le film lors de son bref tir de Guardians of the Galaxy Vol.3). Les détails sur le film sont en grande partie cachés, mais il a été révélé que Robbie reviendra sous le nom de Quinn, avec Joel Kinnaman dans le rôle de Rick Flag et Viola Davis dans le rôle d’Amanda Waller. Les nouveaux acteurs de la suite incluent Elba en tant que personnage non révélé, John Cena probablement en tant que The Peacemaker, Michael Rooker peut-être en tant que King Shark et David Dastmalchian en tant qu’homme à pois.

Avec tant de choses sur The Suicide Squad gardées secrètes, les fans ont naturellement faim de tous les détails qui pourraient couler sur le film. Ils devraient donc être intéressés de voir une nouvelle vidéo qui a frappé Internet (via DC Movie News) qui semble montrer Elba et Cena sur le plateau de tournage au Panama et pourrait donner un premier aperçu du costume d’Elbe. Voir la vidéo dans l’espace ci-dessous:

Il est difficile de le voir dans les clips vidéo, qui ont été principalement tirés d’une fenêtre au-dessus de l’action, mais le premier montre Elbe parée d’une cape et de très grandes épaulettes et d’un chapeau (il est bien sûr tout à fait possible que la cape ne fait pas partie du look du personnage mais est destinée à masquer le costume réel). Pour l’instant, on ne sait pas exactement quel personnage joue l’Elbe, mais le rapport le plus crédible jusqu’à présent l’a identifié comme dépeignant Vigilante. On pensait auparavant qu’il pourrait jouer à Bronze Tiger, Deathstroke ou Sportsmaster.

Contrairement au premier extrait de vidéo, la deuxième vidéo donne peut-être un peu d’histoire, car elle semble montrer à la fois des personnages d’Elbe et de Cena portant des vêtements civils et des menottes sortis d’un bâtiment sous la menace d’une arme à feu et arrêtés. La scène présente un troisième personnage en chemise jaune et chapeau de cowboy également arrêté, mais il est difficile de savoir qui est l’acteur en question. À un moment donné, un personnage de police ou militaire donne à Cena un bon coup de pouce alors que lui et Elbe sont placés dans une camionnette. Une autre vidéo du niveau de la rue montre des véhicules militaires probablement utilisés pour le tournage.

Dans l’ensemble, les vidéos ne fournissent pas grand-chose en ce qui concerne les indices, en dehors du fait que les personnages de Cena et d’Elbe semblent être impliqués dans une action ensemble et que les choses tournent mal pour eux à la fin jusqu’à se faire éclater. Il sera intéressant de voir sur quoi d’autres détails s’échappent The Suicide Squad Dans les mois à venir. Il y a certainement des raisons d’être enthousiasmé par la suite de Suicide Squad avec Gunn prenant la barre, compte tenu de ce qu’il a fait sur Guardians of the Galaxy.

