La vidéo de The Rise Of Skywalker révèle des séquences BTS Ewok

Un nouveau clip dans les coulisses de Star Wars: The Rise of Skywalker a été publié en ligne, donnant aux fans un aperçu de Warwick Davis revenant à son rôle emblématique de Wicket the Ewok aux côtés de son fils. Avec la prochaine sortie numérique et Blu-ray de The Rise of Skywalker à l’horizon, les fans ont commencé à obtenir de plus en plus de clips du film. Cependant, cela signifie que ceux qui n’ont pas encore vu le dernier chapitre de la saga Skywalker peuvent avoir plus de spoilers qu’ils ne le souhaitent. Cette nouvelle séquence dans les coulisses donne plus de détails sur le camée surprise de Wicket dans le film.

The Rise of Skywalker regorge de moments sur mesure pour les fans de longue date. Certains de ces moments sont un peu plus difficiles à repérer que d’autres, en particulier les nombreux œufs de Pâques du film. Cependant, les camées comme Warwick Davis sont les vrais plaisirs de la foule. Davis a fait sa première apparition dans la galaxie de très loin dans Star Wars: Le retour des Jedi. Pour le dernier film, les cinéastes ont décidé de le ramener dans le rôle qui a tout déclenché. Cependant, cette fois, le fils de Davis, Harrison, est de la partie, jouant sa progéniture Ewok dans l’univers dont le nom est Pommet.

Le duo apparaît vers la fin du film, dans un montage reflétant la célébration à l’échelle de l’univers du Retour du Jedi qui montre des navires du Premier Ordre tombant du ciel dans des endroits emblématiques de la galaxie. Un de ces endroits est Endor, où un ancien Wicket peut être vu en train de regarder un Star Destroyer exploser aux côtés de son fils. Le clip derrière la scène révèle ce que cela signifiait pour Davis de revenir au rôle après toutes ces années. Jetez un œil au nouveau clip, de SyFy Wire, ci-dessous:

La vidéo comprend également une conversation avec Davis sur le fait de remettre ce costume d’ours spatial. “Il est plus âgé et plus sage et il a un petit truc à gérer maintenant”, partage Davis. Le clip donne également aux fans un petit aperçu de ce qui se passe derrière le masque, montrant les deux acteurs jouant la scène sans leurs costumes. En ce qui concerne ces tenues floues, Davis a beaucoup à dire sur ce que c’est que dans un: “Il est difficile de bouger, il fait extrêmement chaud, vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas respirer.” Cela correspond parfaitement à ce que de nombreux autres acteurs ont dit à propos de certains des costumes les plus emblématiques de Star Wars.

The Rise of Skywalker Blu-ray est sûr de se vanter d’une abondance de fonctionnalités en coulisses comme celle-ci. Les versions précédentes sont entrées dans les moindres détails sur les costumes, les décors et les inspirations qui rendent l’univers Star Wars si unique. Cependant, contrairement aux deux dernières versions de la trilogie à domicile, le Blu-ray The Rise of Skywalker ne contiendra aucune scène ni commentaire supprimé. Mais le “making of” du film en vaut la peine, surtout si l’on considère les rumeurs d’une production tendue et précipitée.

Compte tenu de toute la discussion animée autour Star Wars: The Rise of Skywalker, c’est toujours agréable de voir des vétérans de la franchise parler avec amour de leur implication. Il est important de se rappeler à quel point quelque chose comme Star Wars peut être spécial, même si cela ne rend pas toujours tout le monde heureux. La passion de Warwick Davis pour la franchise transparaît vraiment dans le clip ci-dessus et le voir diriger son fils sur la façon de réagir au spectacle d’un Star Destroyer tombant du ciel est un moment qu’aucun fan n’oubliera.

