La vidéo sur les effets visuels de Rise of Skywalker révèle la part de Leia dans CGI

Un nouveau Star Wars: The Rise of Skywalker une vidéo en coulisses révèle comment J.J. Abrams et son équipe ont réussi à ramener Leia Organa de Carrie Fisher dans le film. L’actrice a repris son rôle Star Wars dans Star Wars: The Force Awakens en 2015 et est revenue dans Star Wars: The Last Jedi. Malheureusement, sa mort prématurée à la fin de 2016 l’a empêchée d’avoir un plus grand rôle dans le capsuleur de la saga Skywalker.

Ce n’est pas un secret que le film final de la trilogie de la suite a été conçu pour tourner autour de Leia après The Force Awakens et The Last Jedi centrés sur Han Solo (Harrison Ford) et Luke Skywalker (Mark Hamill) respectivement. Lucasfilm a exclu la possibilité de recréer numériquement le personnage comme ils l’ont fait avec Grand Moff Tarkin de Peter Cushing dans Rogue One: A Star Wars Story ou de refondre le rôle. Abrams et son équipe ne disposaient que de séquences inutilisées de Fisher de The Force Awakens, d’une durée de huit minutes. Maintenant, les fans peuvent voir comment tout a fonctionné dans The Rise of Skywalker.

Connexes: Star Wars 9 de Colin Trevorrow a créé un trou de complot Rey / Kylo Ren

Dans une interview avec le superviseur des effets visuels de Vanity Fair, Roger Guyett brise leur état d’esprit en donnant vie à Leia dans The Rise of Skywalker. Le point de vente révèle également une vidéo en coulisses retraçant le processus ingénieux pour s’assurer que les scènes de Fisher étaient parfaitement intégrées dans le film – comme si elle était vraiment là, ce qui était l’idée des cinéastes. Anthony Breznican a partagé un extrait de la vidéo, que vous pouvez regarder ci-dessous. La vidéo complète est sur le site Web de Vanity Fair.

“Lorsque vous regardez le film, vous voulez juste croire que Carrie est là, et c’est tout à fait naturel dans la scène. Le baser sur les performances qu’elle nous avait données précédemment était la clé”, a déclaré Guyett. “Nous avons souvent utilisé le contrôle de mouvement. Vous remarquerez qu’elle a une coiffure différente, elle porte une garde-robe différente, toutes ces choses. J’ai toujours pensé, quand nous faisions ces clichés, que tout le monde regardait son visage. C’était la chose que nous avons gardé, puis nous avons réglé tout le reste. “

L’équipe Rise of Skywalker VFX fait partie des nominés pour les meilleurs effets visuels des Oscars cette année. Il se heurte à de dignes concurrents comme d’autres productions de Disney comme The Lion King and Joe de Jon Favreau et Avengers: Endgame d’Anthony Russo, ainsi que The Irishman et Sam Mendes de 1917 de Martin Scorsese. Chaque film nominé a apporté quelque chose de différent à la table lorsque il s’agit des effets qu’ils ont utilisés dans leurs films respectifs – que ce soit pour créer des mondes ou des personnages vieillissants. Le VFX de Star Wars 9, d’autre part, est particulièrement crucial car il traite également du sujet sensible de l’envoi d’un personnage bien-aimé dont l’actrice est décédée prématurément.

Aussi diviseur que Star Wars: The Rise of Skywalker était, il est objectivement juste de dire qu’ils ont réussi à envoyer un bon envoi pour Leia compte tenu des circonstances malheureuses. Et le film a réussi à le faire grâce à l’impressionnant travail VFX de Guyett et du reste de son équipe pour le film. Qu’il leur suffise ou non de devancer les autres nominés et de remporter l’Oscar est quelque chose que les fans découvriront ce week-end lors de la cérémonie des Oscars.

Plus: Star Wars 9 de Colin Trevorrow sonne mieux que la montée de Skywalker de JJ Abrams

Source: Vanity Fair, Anthony Breznican