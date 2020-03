La vie est ce qui vous arrive pendant que vous faites d’autres plans. Bande-annonce et affiche de «L’inconvénient»

Filmax a sorti la bande annonce officielle d’EL INCONVENIENTE, le cousin germain du réalisateur Bernab Rico qui met en vedette Juana Acosta, Kiti Mnver, Carlos Areces, Daniel Grao et Jos Sacristn.

Le film raconte l’histoire de Sara (Acosta), à qui l’on propose d’acheter la maison parfaite: spacieuse, très lumineuse et extrêmement bon marché. Elle n’a qu’un petit inconvénient: Lola (Mnver), l’actuelle propriétaire octogénaire, y habite jusqu’à sa mort. Malgré tout, Sara pense que c’est une bonne affaire et décide d’acheter et d’attendre …

Le film est l’adaptation cinématographique de la pièce «100 m2», écrite par Juan Carlos Rubio et traduite en six langues. Avec un grand succès des critiques et du public et exporté dans plus d’une douzaine de pays, il a été vu par près d’un million de téléspectateurs. En Espagne, ils ont été créés en 2010 sous la direction de Juan Carlos Rubio et après une saison réussie au Teatro Lara de Madrid, il a poursuivi sa tournée dans plus de 120 villes, atteignant 300 représentations.

EL INCONVENIENTE est une production d’Olmo Figueredo pour La Claqueta PC, Talycual Producciones, La Cruda Reality et The inconvenience of the AIE film that has the support of ICAA, Junta de Andaluca and Canal Sur Televisin.

Le film a atteint les cinémas espagnols le 3 avril par Filmax, après être passé par la section officielle du Festival de Mlaga.

