La vision tue brutalement Thanos & # 039; Vidéo de test VFX Minion In Infinity War

Un Avengers: Infinity War La vidéo de test VFX montre Vision tuant brutalement l’un des enfants adoptés de Thanos, Corvus Glaive. La saga Infinity de 11 ans a officiellement pris fin l’année dernière avec la sortie d’Avengers: Endgame et Spider-Man: loin de chez soi. Comme prévu, Marvel a ensuite sorti un coffret géant dédié au conte de l’univers partagé qui a commencé avec Iron Man en 2008. Le coffret Infinity Saga à 550 $ contient non seulement les 23 films des trois premières phases de Marvel, mais aussi un une multitude de scènes supprimées et des séquences bonus des films.

Kevin Feige de Marvel a mentionné que le DVD Infinity Saga pourrait être un endroit où ils publient du contenu qu’ils considèrent comme certains de leurs “moments les moins fiers” et pour des moments qu’ils “aiment”, mais qu’ils n’ont pas inclus dans les films parce que c’était la meilleure décision ” pour le film. “Ils ont même débuté une scène post-crédits alternative pour Iron Man, qui comprend des références X-Men et Spider-Man, et nous avons vu une scène alternative où les Avengers s’agenouillent devant le corps de Tony Stark après sa mort lors de la bataille finale de Endgame. Cependant, deux personnages qui se battaient constamment dans Avengers: Infinity War étaient Vision de Paul Bettany et Corvus Glaive de Michael James Shaw, alors que Corvus initie la chute de Vision quand il le poignarde à Édimbourg, mais est ensuite tué par Vision vers la fin du film. Alors naturellement, les deux ont une vidéo de test VFX jamais vue auparavant.

Un test VFX qui faisait partie du coffret Infinity Saga a été révélé via le tweet de MCU Direct. Le test montre une scène de combat entre Corvus et Vision dans Infinity War, et il représente Corvus sautant du haut d’un escalier, tandis que Vision tire un faisceau dans sa direction. Avec son arme, Corvus domine Vision et pointe l’arme vers la pierre d’esprit de Vision. Mais lorsque Corvus atteint la pierre de l’infini, Vision se penche et va derrière lui, tirant son cœur hors de son corps. Regardez la scène ci-dessous.

La séquence d’essai semble avoir pu être une scène assez amusante, et certainement, la façon dont Vision tue Corvus ressort comme un pouce endolori. Le MCU tient à être un produit familial, et une scène où le public voit le cœur d’un personnage arraché à son corps ne ressemble pas à quelque chose de généralement associé au MCU – même s’il existe des films comiques Marvel comme Deadpool et Logan. Il est possible que l’équipe de Marvel Studios ait simplement joué avec des idées lors de cette séquence de test.

Dans Infinity War, Vision finit par tuer Corvus lors de la bataille de Wakanda. Corvus est au sommet de Captain America et est ensuite poignardé par Vision, de la même manière que Corvus l’a poignardé à Édimbourg. Si le test VFX avait été l’idée originale de cette mort particulière, il serait intéressant de savoir où et quand cela aurait eu lieu dans le film, car le Avengers: Infinity War La scène de test semble avoir lieu à l’intérieur plutôt qu’à l’extérieur dans un champ à Wakanda.

