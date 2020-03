La vitesse de téléchargement des jeux PlayStation est volontairement ralentie par Sony

On dirait Sony va ralentir PlayStation des vitesses de téléchargement de jeux en Europe dans un avenir prévisible afin de s’assurer que les gens continuent d’avoir accès aux fonctions en ligne. Ces mesures sont prises en réponse à l’épidémie actuelle de coronavirus COVID-19 qui se propage actuellement lentement à travers le monde entier, provoquant des retards et des fermetures massifs dans presque toutes les industries du monde et forçant un nombre sans précédent de personnes à rester à l’intérieur et loin des rassemblements publics. .

Alors que de plus en plus de pays et de gouvernements commencent à émettre ces ordres «d’abri à domicile» afin de contribuer à endiguer la propagation du coronavirus, de plus en plus de joueurs se connectent à des services comme Steam et PlayStation Plus afin de passer du temps avec des amis et étrangers tout en essayant de pratiquer une distance sociale sûre. Avec autant de joueurs frappant les serveurs de jeux en ligne à la fois, certaines entreprises doivent prendre des précautions particulières afin que les serveurs de jeux ne deviennent pas trop surchargés.

Dans un récent article sur le blog officiel de PlayStation, Sony a déclaré qu’ils ralentiraient délibérément la vitesse de téléchargement des jeux dans toute l’Europe afin de réduire la pression sur les serveurs en ligne pendant cette période d’utilisation intense. La société déclare qu’elle “travaille avec des fournisseurs de services Internet en Europe pour gérer le trafic de téléchargement afin de préserver l’accès pour l’ensemble de la communauté Internet”. Sony admet que les joueurs peuvent connaître des téléchargements de jeux un peu plus lents ou retardés, mais assure aux lecteurs qu’ils “apprécieront toujours un gameplay robuste”.

PlayStation n’est pas la seule entreprise à avoir décidé de réduire son utilisation d’Internet à la suite de la pandémie de coronavirus, car YouTube a récemment annoncé qu’elle réduirait également la qualité de diffusion des vidéos YouTube. À l’origine, le changement ne devait avoir lieu qu’en Europe, mais en raison de la demande croissante de bande passante Internet dans le monde entier, la société a mis à jour ses politiques pour inclure des vidéos YouTube dans le monde entier, ce qui incite certains à se demander si la même chose pourrait arriver aux vitesses de téléchargement de jeux PlayStation.

Alors que certains pays semblent commencer à se remettre du coronavirus, d’autres commencent à peine à s’attaquer sérieusement au problème. Cela aura probablement un impact important non seulement sur l’industrie du jeu vidéo, mais sur l’économie mondiale dans les mois à venir, et des actions comme celles prises par YouTube et PlayStation sont des choses que de plus en plus d’entreprises devraient chercher à imiter dans les semaines à venir. Des services comme PlayStation Now, qui diffuse des jeux directement sur les consoles, occupent probablement beaucoup d’espace qui pourrait être utilisé pour des tâches plus importantes. Heureusement, PlayStation les vitesses de téléchargement des jeux reviendront à la normale plus tôt que tard, et même si Sony doit étendre ces restrictions à une échelle mondiale temporairement, espérons que les joueurs comprendront pourquoi.

