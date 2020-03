La vraie raison pour laquelle le capitaine Marvel peut brandir le marteau de Thor

Partager

Le capitaine Marvel a récemment réussi à soulever Mjolnir, le marteau de Thor, à la surprise de beaucoup et ce sont les raisons.

Les aventures de Carol Danvers Ils ont été extrêmement dramatiques ces derniers temps. La Captain Marvel a été forcé de tuer les clones Avengers dans un effort pour tromper et apaiser le méchant Vox suprême. Cependant, il aura plus que jamais besoin des pouvoirs et des armes de ses compagnons pour l’abattre, y compris le marteau de Thor, Mjolnir.

Vox suprême, responsable de presque l’anéantissement de tous les Inhumains, a chargé Carol de tuer les Avengers, sinon elle prévoyait de faire exploser des bombes parmi les enfants Kree vivant dans des camps de réfugiés. Carol a trompé le méchant en prenant tous les Avengers sur sa liste de tuer dans une autre dimension tout en tuant les clones de ses collègues héros.

Malheureusement, le plan de Vox ne s’est pas arrêté là, car il avait l’intention d’absorber tous les pouvoirs des Avengers pour lui-même via une super machine.

Dans Captain Marvel numéro 16 (150 en nombre hérité) de Kelly Thompson, Lee Garbett, Tamra Bonvillain et Clayton Cowles, nous pouvons voir comment Carol Danvers visitez l’autre dimension pour planifier votre stratégie avec vos camarades Avengers. Après que l’équipe se soit mise d’accord sur une méthode pour arrêter Vox Supreme, le super-héros se met au travail. Elle se libère de la machine Vox Supreme et se bat avec lui. Après avoir été frappée par une dose de pouvoir absorbant l’énergie, Carol se transforme en une méchante mutation des Avengers.

Le capitaine Marvel appelle Mjolnir, qui arrive juste à temps avant que Vox Supreme puisse faire exploser ses bombes. Elle assomme le méchant avant de finir d’utiliser les pouvoirs de ses camarades Avengers.

Le capitaine Marvel est digne … temporairement, car elle a pu absorber le clone de Thor. Dès qu’il a décidé de brûler la mutation, il ne pouvait plus gérer Mjolnir. C’est une explication simple mais brillante.

Partager

Publication précédente

Jared Leto ne connaissait pas l’existence du coronavirus

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.