La vraie raison pour laquelle Mushu ne sera pas en action réelle Mulan

L’un des meilleurs personnages de la version animée de Mulan c’était certainement le petit dragon Mushu, mais dans le nouveau film d’action réel ne sera pas et nous connaissons déjà les raisons.

Mulan c’est le prochain film qui sortira Disney qui adapte l’un de ses classiques de l’animation, rejoignant la liste des histoires de tête comme Le Roi Lion, Aladdin, La Belle et la Bête, Dumbo et bien d’autres. Bien que les tracés soient assez fidèles aux versions d’animation, ils changent généralement certaines choses et certains détails. Dans le cas de Mulan, nous ne verrons pas Mushu et le réalisateur Niki Caro (La maison de l’espoir, au pays des hommes) l’explique.

Dans le film d’animation original, la grand-mère de Mulan il prie ses ancêtres d’aider la jeune femme, ils l’envoient Mushu, le dragon de la famille, avec la voix d’Eddie Murphy. Ce personnage a apporté un soulagement comique tout au long du film, faisant de lui un favori des fans. Il y avait donc une certaine attente, pour voir la nouvelle version en CGI du dragon, mais nous resterons avec le désir.

La réalisatrice Niki Caro a révélé pourquoi elle n’apparaîtrait pas dans le remake.

«Je pense que nous pouvons tous apprécier que Mushu est irremplaçable. Vous savez, le classique animé se démarque à cet égard. Dans ce film, il y a un représentant de la créature, une représentation spirituelle des ancêtres, et plus particulièrement de la relation de Mulan avec son père. Mais une mise à jour Mushu? Non.

Certains fans avaient théorisé que un phénix vu dans la bande-annonce de Mulan pourrait être un nouvelle version de Mushumais Nikki Caro Il a précisé que ce n’était pas le cas, expliquant le symbolisme du phénix: «Le dragon est représentatif du masculin, et le phénix est représentatif du féminin. Dans un film, dans une histoire qui explore tellement la fluidité des genres, je pensais que c’était une façon vraiment agréable et appropriée de la montrer. »

Ce qui signifie que Mulan n’aura aucun animal pour l’accompagner, car Mushu ce ne sera pas le cas et probablement le phénix apparaîtra en arrière plan sans plus, dans une scène symbolisant la féminité.

Mulan sin Mushu sera présenté le 27 mars 2020.

