La vraie raison pour laquelle Thor peut comprendre Groot

Groot est devenu l’un des personnages les plus aimés et les plus emblématiques de l’univers cinématographique Marvel et l’une des raisons est sa façon particulière de s’exprimer comprise par très peu de gens. Curieusement Thor est l’un des rares à pouvoir comprendre Groot et le réalisateur James Gunn a récemment expliqué en détail pourquoi.

Pendant Avengers Infinity War, Thor passe la majeure partie du film en compagnie des Gardiens de la Galaxie, mais établit surtout une connexion avec Rocket et Groot. Dans ces scènes, il est révélé que Thor comprend parfaitement la langue du personnage arboricole, mais bien qu’il dise que c’est parce qu’à Asgard il y avait un sujet optionnel pour l’apprendre, la réalité en est une autre.

Grâce à Twitter, James Gunn a révélé que Thor a plaisanté en faisant référence aux cours de langue Groot et qu’il comprenait en fait le personnage par sa nature de demi-dieu.

Thor plaisantait comme toujours quand il a dit que Groot était un sujet électif. Thor étant une sorte de Dieu le comprend, mais n’a pas le même niveau de compréhension que les Gardiens, par exemple », a déclaré le directeur.

Gunn explique que pour comprendre Groot il n’est pas nécessaire d’apprendre la langue car elle n’existe pas comme tel. La vraie raison derrière la compréhension que quelqu’un peut avoir avec Groot est selon le lien établi avec lui.

De cette façon, il est déduit que la connexion entre Thor et Groot était importante car sans l’aide de ce dernier, le premier n’aurait pas pu construire le Stormbreaker. Les écrivains d’Infinity War Christopher Markus et Stephen McFeely ont parlé de la question:

«Nous avons été ravis lorsque nous avons réalisé d’où proviendrait la poignée du Stormbreaker. Le croisement des personnages avait une vraie raison de l’intrigue. Dorénavant, Thor brandira le bras de Groot pour toujours », ont-ils expliqué.

La question qui reste maintenant est de savoir quel niveau de connexion a réellement existé entre Thor et Groot. Nous en savons probablement plus à ce sujet si les personnages correspondent à nouveau dans les films suivants.

Il y a eu beaucoup de spéculations selon lesquelles les Gardiens faisaient partie de Thor Love et Thunder, il est donc très probable que la connexion entre Thor et Groot soit à la hausse.

Que pensez-vous de cette nouvelle révélation?