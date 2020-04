L’absence de blockbusters affecterait la réouverture des cinémas aux États-Unis

Grâce à un large éventail de directives annoncées par le gouvernement américain, l’urgence très compréhensible de notre voisin du Nord de réactiver son économie est exprimée, visiblement affectée – comme partout dans le monde – par la pandémie de coronavirus. Ce jeudi, par exemple, le président Donald Trump a prédit une réouverture progressive des cinémas au cours des prochains mois, mais l’absence de superproductions pourrait s’avérer préjudiciable.

Une grande majorité des productions potentiellement au box-office ont refusé d’atteindre le grand écran avant septembre 2020. Parmi les films qui ont encore une première estivale figurent Tenet (17 juillet), Mulán (24 juillet) et Wonder Woman 1984 ( 14 août). Quoi qu’il en soit, le calendrier de ces longs métrages pourrait encore être reporté s’il n’y a aucune garantie de fréquentation massive des salles.

Selon les déclarations de Trump, la réouverture des théâtres serait quelque peu progressive. En d’autres termes, les exposants commenceront leurs opérations dans des entités où la diffusion de COVID-19 est considérée, au minimum, comme décroissante.

Cette mesure n’est évidemment pas commode pour les bandes commerciales titanesques, en termes de collections. Il ne serait pas seulement valable de prévoir un premier week-end médiocre dans les salles, avec seulement un pourcentage “x” de salles en fonctionnement. De plus, certaines des régions d’Amérique du Nord les plus touchées par le coronavirus constituent localement les plus grands marchés du film.

«[A cines en] New York et Los Angeles mettront beaucoup plus de temps à rouvrir que [a cines en] Montana », a déclaré Jeff Bock, analyste au box-office (via Variety). «Personne n’ouvrirait Mulan ou Tenet s’il ne s’agissait que de sous-marchés. Je ne vois tout simplement pas un grand succès au box-office s’ouvrir, même si nous sommes en sécurité. Il faudra du temps pour que les gens s’adaptent. »

Le remake de Disney et le prochain film de Christopher Nolan, mentionnés dans la citation précédente, sont des productions qui, en raison de la grande attente – dans des situations normales – pourraient caresser et même dépasser 1000 millions de dollars au box-office mondial. Avec un nombre énorme de cinémas étrangers également fermés, il est moins encourageant de sortir ces films (ou similaires) si les conditions ne deviennent pas favorables.

De plus, selon les directives annoncées par Trump, les cinémas qui rouvrent doivent respecter des mesures de distanciation pendant un certain temps. C’est que les exposants ne pourront pas vendre tous les billets correspondant à une salle, afin de maintenir les spectateurs isolés de leurs sièges respectifs.

En l’absence de titres massivement attrayants sur ses auvents, les soupçons du public s’ajoutent aux obstacles pour les théâtres aux États-Unis. reprendre les opérations normales. Bien que la quarantaine soit levée, il y aura un public qui voudra attendre quelques jours de plus chez lui par peur de la pandémie. Et si le film qu’un fan a passé des mois (ou des années) à attendre n’est pas diffusé sur grand écran, il voudra encore moins risquer de marcher sur une salle de cinéma.