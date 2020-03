L’accord Disney-Fox a laissé les nouveaux mutants à 75% achevés pendant un an

Selon le réalisateur Josh Boone, Les nouveaux mutants était presque terminée lorsque l’accord Disney-Fox l’a mis de côté. The New Mutants devait initialement sortir en 2018, mais après avoir été repoussé à plusieurs reprises, les fans ont commencé à se demander si le film de super-héros teinté d’horreur ne verrait jamais le jour. Enfin, le film a marqué une date de sortie en avril 2020, et il semble que celui-ci restera. The New Mutants suit un groupe d’adolescents détenus dans un établissement secret alors qu’ils découvrent leurs étranges capacités. Le casting comprend Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Blu Hunt, Henry Zaga et Alica Braga.

Après avoir regardé les bandes-annonces effrayantes de The New Mutants, les fans se sont demandé si le film pourrait se retrouver avec une cote R. Cependant, la semaine dernière, il a été officiellement déclaré PG-13, bien qu’il se penche définitivement sur l’aspect horreur en matière de marketing. Malgré le voyage prolongé vers le grand écran, Boone serait très heureux de la coupe finale du film, quelque chose que ses stars ont fait écho. Les nouveaux mutants seront le dernier film de Fox X-Men à arriver avant que les mutants rejoignent le MCU.

Boone a récemment discuté avec EW du processus de post-production des New Mutants. L’accord Disney-Fox était le plus grand coupable derrière les multiples retards des New Mutants, et selon Boone, il a bloqué le processus d’édition. Comme l’a expliqué Boone:

Au montage, nous avions probablement terminé à 75%. Nous sommes revenus et l’avons terminé. Cela a pris quelques mois et c’était agréable de pouvoir revenir. Knate [Lee], mon co-auteur et moi, nous ne l’avions pas vu depuis un an. Nous avons fait un tas de choses ici et là auxquelles nous n’avions pas pensé ou remarqué un an auparavant.

Il semble que, aussi frustrant que soient les retards sans aucun doute, les New Mutants auraient pu profiter du temps passé. Boone et son équipe ont pu voir de nouvelles choses lorsqu’ils ont revu les images, ce qui a peut-être rendu le film plus fort. Boone a déjà déclaré que la coupe théâtrale de The New Mutants était la version qu’il avait l’intention de faire, avec les influences d’horreur et le manque de références X-Men étrangères conservées intactes. Boone a également expliqué que, malgré les informations disant le contraire, The New Mutants n’a jamais subi de nouvelle prise de vue.

Quelle que soit sa performance financière, The New Mutants est probablement déjà un succès aux yeux de Boone car il a pu conserver sa vision originale. Les réalisateurs se plaignent souvent de l’influence des studios en ce qui concerne les projets à succès, et Disney est particulièrement connu pour intervenir quand ils pensent qu’un film n’est pas à la hauteur de leurs normes. Il pourrait être utile que la plupart des nouveaux mutants aient été créés sous Fox, bien qu’au moins Disney n’ait pas trop tenté d’interférer au moment de terminer le film. Avec seulement un mois avant Les nouveaux mutants fait enfin son chemin dans le monde, les fans auront bientôt la chance de voir si l’attente en valait la peine.

