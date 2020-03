L’acteur Boba Fett a également joué un officier impérial dans Empire Strikes Back

La libération de The Matrix 4 à l’été 2021 pourrait marquer le retour au grand écran de l’agent Smith. The Matrix a initialement frappé les écrans de cinéma en 1999, et l’appeler un changeur de jeu de science-fiction serait au-delà d’un euphémisme. En tant que mélange de philosophie existentielle, d’incroyables CGI, y compris les effets révolutionnaires du “temps de balle” et d’action d’arts martiaux inspirés de Hong Kong, The Matrix deviendrait l’un des films les plus aimés des années 90 et un tournant majeur dans l’histoire. du cinéma.

Bien que les deux suites Matrix, Reloaded et Revolutions, aient reçu beaucoup moins d’amour que la première, The Matrix a résisté à l’épreuve du temps en tant que classique de science-fiction durable, et une grande partie du mérite en revient à juste titre à la représentation emblématique d’Hugo Weaving de la l’agent Smith méchamment méchant. En tant que l’un des nombreux agents implantés au sein de The Matrix chargé de contrôler sa population humaine, Smith finit par dépasser les entraves de sa programmation et vient mépriser les machines qui l’ont créé autant que la population humaine de The Matrix. Finalement, Smith se transforme essentiellement en virus dans The Matrix lui-même et émerge comme une menace mutuelle pour l’humanité et les machines.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexe: Comment The Matrix 4 peut redéfinir les films de science-fiction (encore une fois)

Ce n’est que par le sacrifice héroïque de Neo que Smith est définitivement éliminé de The Matrix, mais avec The Matrix 4 en route, qui peut dire que les jours de Smith dans la série The Matrix sont terminés? Surtout avec le retour de Neo après sa mort dans The Matrix Revolutions, il n’y a aucune barrière empêchant de manière réaliste Smith de revenir également.

Hugo Weaving ne jouera pas l’agent Smith dans la matrice 4

Bien que l’idée du retour de l’agent Smith dans The Matrix 4 soit sûre d’être une perspective passionnante pour les cinéphiles, il faut souligner que, si elle se réalisait, Hugo Weaving ne reviendrait pas dans The Matrix 4 en raison de conflits d’horaire. Cela arrive sûrement comme une nouvelle malheureuse pour ceux qui attendent avec impatience le retour de Weaving aux côtés de Keanu Reeves, ainsi que Carrie-Anne Moss qui revient également en tant que Trinity. Cependant, cela offre également de bonnes raisons de penser que l’agent Smith pourrait toujours faire partie de The Matrix 4.

Le fait que les roues aient été mises en mouvement pour que Weaving reprenne son rôle à tous les signaux que des plans ont au moins été conçus pour le retour de Smith. Cependant, Weaving lui-même ne reprenant pas le rôle semble indiquer que Smith sera refondu si son retour est toujours sur les cartes. Heureusement, les trois films précédents de la série The Matrix ont configuré The Matrix 4 pour refondre l’agent Smith d’une manière qui attirera non seulement beaucoup moins l’attention qu’une refonte typique, mais qui peut également servir de point d’intrigue du film lui-même. .

L’agent Smith pourrait encore exister dans la matrice

Avec son mythe fortement ancré dans les concepts de réalité virtuelle et de programmation informatique, la prémisse même de la série The Matrix la libère d’être liée de manière similaire à des choses comme les décisions de casting et la mort de personnages. Smith a peut-être été ébloui à la fin de The Matrix Revolutions, mais ce destin lui est également arrivé à la fin du premier film, avec The Matrix Reloaded à peine même dérangé pour offrir une explication de son retour au-delà de l’échec de Smith à éliminer Neo. avait entraîné son “débranchement” en tant qu’agent.

De plus, la nature de The Matrix étant une simulation informatique accorde à The Matrix 4 beaucoup plus de marge de manœuvre pour que Smith revienne, tandis que les capacités qu’il a présentées dans les deux derniers films pourraient offrir une explication parfaite pour sa deuxième résurrection. Avec Smith ayant acquis la capacité de se dupliquer dans l’esprit de toute personne connectée à The Matrix (avec ses collègues Agents), son retour pourrait s’expliquer par un fragment de son programme restant ancré dans l’esprit de l’un des milliards de personnes qu’il s’était imprégné à l’intérieur de The Matrix, peut-être même comme une sauvegarde mise en place par Smith lui-même en cas de sa défaite par Neo.

En relation: La théorie de Matrix 4: Neo et Morpheus ont changé de place dans le redémarrage

De plus, les capacités de Smith dans les deux suites le verraient également s’échapper dans le monde réel en infectant l’esprit de Bane. Bien que Neo réussirait à tuer Bane, cela pourrait encore fournir une fenêtre pour faciliter le retour de Smith, peut-être grâce à Smith lui-même restant vivant dans l’esprit de Bane (ou par Smith ayant de la même manière repris l’esprit d’un autre habitant de Zion hors écran) avec le film dépeignant Smith trouvant un moyen de revenir dans The Matrix pour le conquérir à nouveau.

L’agent Smith pourrait être incarné par un nouvel acteur dans la matrice 4

Bien sûr, rien de tout cela ne résout le problème évident de Hugo Weaving assis sur The Matrix 4, mais c’est un autre domaine où les trois précédents films ont déjà jeté les bases de la refonte de Smith d’une manière qui se marie parfaitement avec les règles de The Univers matriciel. Avec le rôle susmentionné de Bane dans The Matrix Reloaded et The Matrix Revolutions, le public est déjà bien habitué à voir Smith représenté à l’écran par quelqu’un d’autre que Weaving. En raison du rôle de Bane dans les deux films, Weaving partagerait essentiellement le rôle aux côtés d’Ian Bliss dans deux des trois premiers films.

En plus de cela, The Matrix 4 peut également prendre en compte la destruction préalable de Smith deux fois par Neo dans l’équation, et pousser les nouvelles capacités qu’il a développées par la suite un peu plus loin. Neo reconnaissant facilement Smith après l’avoir combattu plusieurs fois au cours des trois films précédents, un changement d’apparence pourrait même être quelque chose que Smith lui-même considérerait comme nécessaire pour prendre Neo par surprise, avec la possession réelle de Smith de Bane dans le monde réel. montrant son côté tactique, un point qui pourrait également hypothétiquement impliquer un acteur clé comme The Merovingian, qui devrait revenir dans le film. Smith ayant développé la capacité de se répliquer après sa première défaite par Neo, de nouvelles capacités comme le changement de forme (un peu comme le nouveau shell de l’Oracle dans The Matrix Revolutions) pourraient même être intégrées dans son personnage, faisant de Smith une sorte d’invincible. adversaire, celui qui émerge constamment plus fort après chaque défaite, tout en permettant à la refonte de Smith d’être incroyablement fluide.

Avec The Matrix de retour dans les cinémas près de deux décennies après la conclusion précédente de la série, le prochain chapitre sera sans aucun doute désireux de s’aventurer dans un nouveau territoire (et, par Keanu Reeves, ambitieux), mais la présence de Neo et Trinity démontre également qu’au moins quelques-uns des visages familiers seront au rendez-vous. Bien que l’absence de Hugo Weaving arrive comme une triste nouvelle pour de nombreux membres du public désireux de le voir revenir, il n’y a clairement rien non plus pour empêcher l’agent Smith lui-même d’être ressuscité une fois de plus. En effet, avec le playbook qui lui a été transmis par ses prédécesseurs, The Matrix 4 a déjà tout ce qu’il faut pour ramener Smith et faire de son retour et de son nouveau look un point important.

Suivant: Comment le jeune Morpheus peut apparaître dans la matrice 4 (bien qu’il soit une suite)

Dates de sortie clés

La matrice 4 (2021)Date de diffusion: le 21 mai 2021

Clone Wars fait de Canon l’un des personnages les plus étranges de Star Wars

A propos de l’auteur

En grandissant, Brad a développé un amour inné du cinéma et de la narration, et a été instantanément séduit par le monde de l’aventure tout en suivant les exploits d’Indiana Jones, du kaiju japonais et des super-héros. Aujourd’hui, Brad canalise ses pensées sur toutes sortes de films, des films de bandes dessinées, des thrillers de science-fiction, des comédies et tout le reste à travers ses écrits sur .. Brad propose également des réflexions philosophiques sur les arts martiaux et les filmographies de tout le monde, de Jackie Chan à Donnie Yen sur Kung Fu Kingdom, où il a également eu le privilège d’interviewer de nombreux grands professionnels de la cascade du monde et d’entendre de nombreuses histoires captivantes sur les blessures subies dans leur ligne de travail et les subtilités de la conception des actes de défi à la mort, il a d’abord ravi comme un jeune. Lorsqu’il n’écrit pas, Brad aime faire un tour avec le dernier hit d’action ou l’original de Netflix, bien qu’il soit également connu pour faire apparaître de temps en temps “The Room”. Suivez Brad sur Twitter @BradCurran.

En savoir plus sur Brad Curran